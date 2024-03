Za nami 3. edycja programu "Farma". Zwyciężczynią, która wygrała miażdżącą ilością głosów okazała się być Angelika. Uczestniczka podczas odbierania nagrody głównej podzieliła się radosną nowiną. Okazuje się, że Angelika z "Farmy" spodziewa się dziecka. Zdradziła czy to chłopiec czy dziewczynka.

Angelika z "Farmy" jest w ciąży

Za nami finał 3. edycji "Farmy". W finale zmierzyli się ze sobą Maciej, Amanda i Angelika. Tym razem okazało się, że "Farma" jest kobietą a pierwszą w historii polskiej edycji zwyciężczynią została Angelika. Okazało się jednak, że tytuł Super Farmerki i 100 tysięcy złotych to nie jedyny powód do świętowania. Angelika z "Farmy" przyznała na wizji, że spodziewa się dziecka. Odpowiedziała również na pytanie prowadzących zdradzając jego płeć. To będzie dziewczynka. Ciąża Angeliki poruszyła internautów:

Gratulacje, czy będzie też mała farmerka albo mały farmer?

Córeczka. będzie dumna z mamy - komentowali.

Pawel Wodzynski/East News

Niektórzy jednak zauważyli, że Angelika być może nie chciała zdradzać podczas finału "Farmy", że spodziewa się dzidziusia, ale pytania ją zaskoczyły:

Angelika chyba jakaś niezadowolona o te pytania o dziecko haha

każdy chroni swoją prywatność ;) to bardzo intymna sprawa

W każdym razie serdecznie gratulujemy! I to podwójnie.

