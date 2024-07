Ból krocza może pojawić się na początku, a także pod koniec ciąży. Jest on najczęściej spowodowany rozrastaniem się macicy lub rozszerzaniem spojenia łonowego. Na ogół jest to niegroźna, choć dość bolesna dolegliwość. Zawsze jednak warto skonsultować ją z lekarzem.

Ból krocza często bywa bardzo silny, utrudnia, a nawet uniemożliwia chodzenie, szczególnie pod koniec ciąży.

Przyczyny bólu krocza na początku ciąży

W pierwszym trymestrze ciąży niektóre kobiety doświadczają silnego bólu obejmującego okolice spojenia łonowego i pachwin. Spojenie łonowe to miejsce, w którym chrząstka łączy dwie kości łonowe miednicy. Rozrastające się w ciąży łożysko uciska na całe podbrzusze, macica także znacznie się powiększa, wywierając nacisk na okoliczne narządy i tkanki. Zakończenia nerwowe więzadeł macicy znajdują się właśnie w okolicach spojenia łonowego (jest to splot maciczno-pochwowy), dlatego często właśnie tam i w pachwinach odczuwany jest ból.

Ból może mieć różne nasilenie, może być odczuwany jak ból po uderzeniu. Niektóre osoby opisują go jednak jako silny, głęboki i rozrywający. Mimo takiego nasilenia, na ogół nie jest on zagrożeniem dla zdrowia matki ani dla ciąży. Jeśli jednak towarzyszy mu gorączka lub plamienie, niezwłocznie należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być objawy krwiaka poza łożyskowego.

Przyczyny bólu krocza w ostatnich tygodniach ciąży

W ostatnich tygodniach ciąży ból krocza związany jest z przygotowaniem ciała do porodu. Główka dziecka obniża się, a połączenia kostne rozszerzają się na tyle, aby dziecko mogło przecisnąć się przez nie podczas porodu. Znacznemu poluzowaniu ulega m.in. spojenie łonowe, stąd ból pojawiający się w dolnym odcinku miednicy. Ból pod koniec ciąży może pojawiać się przy próbie zmiany pozycji ciała, podczas wstawania, siadania, przewracania się na drugi bok lub chodzenia. Często znacznie utrudnia kobiecie chodzenie. Jeśli rozejście spojenia łonowego jest zbyt duże, poród może odbyć się przez cesarskie cięcie.

Jak leczy się ból krocza w ciąży

Każdą niepokojącą dolegliwość w ciąży, w tym także ból krocza, należy konsultować z lekarzem prowadzącym ciążę. W przypadku bólu krocza, jeśli nie towarzyszą mu inne objawy, np. gorączka i plamienie, na ogół zaleca się, aby kobieta prowadziła nieforsujący tryb życia, czyli zminimalizowała wysiłek, chodziła powoli, małymi krokami, przebywała często w pozycji, w której nie odczuwa bólu, nie podnosiła ciężarów i unikała stresujących sytuacji. Lekarz może też przepisać leki przeciwbólowe. Dodatkowo ból można zmniejszyć poprzez noszenie podtrzymującego pasa ciążowego. Można również spróbować ćwiczeń oddechowych, wymagających oddychania przeponą.