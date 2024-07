Delikatne kłucie w pochwie pod koniec ciąży oznacza prawidłowy rozwój ciąży. Gdy ból jest nie do zniesienia i pojawi się krwawienie lub gorączka, należy niezwłocznie iść do lekarza.

Reklama

W czasie ciąży organizm wysyła przeróżne symptomy, które świadczą o przygotowaniach do porodu. Kłucie w pochwie jest jednym z nich. Nie jest niebezpieczne, o ile nie utrudnia normalnego funkcjonowania. Jednak są sytuacje, które wskazują na powikłania. Wówczas niezbędna będzie wizyta u ginekologa.

Przyczyny kłucia w pochwie

Dokuczliwy ból w pochwie, przypominający wbijanie szpilki, jest normalną reakcją organizmu ciężarnej kobiety. Dolegliwość ta oznacza, że dziecko rozwija się prawidłowo, a ciało przygotowuje do porodu. Kłucie jest najczęściej spowodowane obkurczaniem i rozluźnieniem mięśni, a także rozluźnianiem i zmiękczaniem kości, chrząstek, więzadeł oraz stawów. Dzięki temu możliwe jest urodzenie dziecka. Kłucie w pochwie może również oznaczać infekcję narządów rodnych, sygnalizować pierwsze symptomy zajścia w ciążę, a nawet informować o poronieniu.

Kłucie w pochwie – kiedy nie ma powodów do obaw?

Kobieta spodziewająca się dziecka powinna odczuwać kłucie w pochwie od ok. 37-40 tygodnia ciąży. Świadczy to wówczas o przygotowaniach organizmu do porodu. Dodatkowo mogą pojawić się skurcze, które informują o obniżeniu dna macicy, przekręcaniu dziecka, rozluźnieniu chrząstek i zwiększającym się rozwarciu pochwy. W takiej sytuacji nie masz powodów do obaw. Kłucie w pochwie może być delikatne i długotrwałe lub bardziej gwałtowne i intensywne. Jeżeli dolegliwość nie uniemożliwia ci normalnego funkcjonowania, możesz spać spokojnie.

Zobacz także

Kłucie w pochwie – kiedy iść do lekarza?

Kłucie w pochwie podczas ciąży może również świadczyć o poważniejszych powikłaniach.

Niezwłocznie udaj się do lekarza w poniższych sytuacjach:

Czujesz kłucie, pieczenie i świąd pochwy, a także ból w czasie oddawania moczu. Dodatkowo masz gorączkę, nudności, upławy o szarym lub żółtym odcieniu i boli cię podbrzusze. Może to świadczyć o infekcjach dróg rodnych (wirusowych, grzybiczych lub bakteryjnych) oraz zakażeniu układu moczowego.

i boli cię podbrzusze. Może to świadczyć o infekcjach dróg rodnych (wirusowych, grzybiczych lub bakteryjnych) oraz zakażeniu układu moczowego. Kłucie w pochwie jest nie do zniesienia i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jeśli dodatkowo pojawią się mdłości, bóle głowy i brzucha , krwawienia z dróg rodnych lub omdlenia, może to świadczyć o przedwczesnym porodzie bądź niewydolności szyjki macicy.

, krwawienia z dróg rodnych lub omdlenia, może to świadczyć o przedwczesnym porodzie bądź niewydolności szyjki macicy. Przed 30 tygodniem ciąży odczuwasz intensywne kłucie w pochwie, a także bóle brzucha i podbrzusza. Dodatkowo możesz krwawić z dróg rodnych. Tego typu dolegliwości mogą oznaczać poronienie lub inne powikłania.

Leczenie kłucia w pochwie

W zależności od diagnozy, jaką postawi lekarz, kłucie w pochwie leczy się w następujący sposób:

leżenie – jeśli ciąża jest zagrożona, kobieta musi ograniczyć jakikolwiek ruch aż do rozwiązania,

leki przeciwbólowe – przyjmuje się z polecenia lekarza, gdy ból jest nie do zniesienia,

ciepłe kąpiele – pomogą w naturalny sposób uśmierzyć ból pochwy, ale należy ich unikać w przypadku infekcji,

antybiotyki – są zalecane w przypadkach infekcji,

hospitalizacja – wizyta w szpitalu jest niezbędna, gdy istnieje ryzyko poronienia lub wystąpi niewydolność szyjki macicy.