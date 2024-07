Żółtaczka – czyli nadmiar bilirubiny w tkankach organizmu

Żółtaczka, to zażółcenie skóry, błon śluzowych oraz białek oczu. Jest bezpośrednim wynikiem podwyższonego stężenia bilirubiny we krwi. Często żółtaczką określane jest wirusowe zapalenie wątroby typu C, co jest błędem, ponieważ żółtaczka to nie choroba a nazwa określająca współwystępujące ze sobą symptomy.