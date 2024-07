Fit obiad może być wykonany z kurczaka, ciemnego ryżu i mieszanki warzyw. Dodatkowo do kurczaka można przygotować sos jogurtowy, który nada potrawie oryginalnego smaku.

Fit obiad – kurczak w ziołach prowansalskich

Kurczak w polewie jogurtowej jest świetnym pomysłem na szybki, lekki i sycący obiad. Do pieczonego lub grillowanego mięsa warto dodać odpowiednio przyprawione warzywa.

Składniki:

jedna duża pierś z kurczaka lub dwie małe,

zioła prowansalskie,

czosnek (1-2 ząbki),

jogurt naturalny lub grecki (duży pojemnik),

ciemny ryż,

2 cebule,

3-4 pomidory,

0,5 kg pieczarek,

koperek,

sól,

pieprz,

curry,

oliwa z oliwek.

Sposób przygotowania:

Filet z kurczaka

Kurczaka pokrój w paseczki lub większą kostkę i przełóż do głębokiego naczynia. Następnie przypraw ziołami prowansalskimi i zalej odrobiną oliwy z oliwek. Całość wstaw do lodówki na mniej więcej 60 minut. Po tym czasie przełóż posiekany filet na patelnię grillową. Grilluj 7 minut po czym dodaj do niego przyprawę curry. Gdy kurczak nabierze złocistego koloru, jest gotowy. Jeśli nie chcesz smażyć kurczaka możesz upiec go w piekarniku (20 minut) w temperaturze 200 stopni.

W międzyczasie ugotuj torebkę ciemnego ryżu według zaleceń na opakowaniu.

Warzywa na patelnię

Cebulę pokrój w drobną kostkę i przełóż na rozgrzaną oliwę z oliwek. Następnie umyj i pokrój pieczarki i dołóż do smażącej się cebuli. Na sam koniec posiekaj w kostkę pomidory i połącz je z warzywami. Całość przypraw i duś pod przykryciem przez około 15 minut, co jakiś czas delikatnie mieszając.

Sos jogurtowy

Jogurt naturalny lub grecki przelej do głębokiej misy i dodaj 1-2 ząbki posiekanego drobniutko czosnku. Całość dokładnie wymieszaj, po czym dodaj szczyptę soli i posiekany koperek.

Kurczaka w ziołach prowansalskich podawaj z usmażonymi warzywami i ciemnym ryżem. Wierzch kurczaka polej sosem jogurtowym.

Smacznego!