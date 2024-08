Pamela i Mateusz z "Fit Lovers" zdobyli ogromną popularność zachęcając swoich obserwujących do aktywnego trybu życia. Z czasem stali się celebrytami i pojawili się nawet w programie "Azja Express". Ostatnio głośno zrobiło się o ich zaręczynach, które nie przebiegły zgodnie z planem. Teraz para oznajmiła, że już niebawem staną na ślubnym kobiercu.

Pamela i Mateusz z "Fit Lovers" biorą ślub

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janus znani jako "Fit Lovers" to jedna z najbardziej wpływowych par w internecie, która zgromadziła prawie 2 miliony obserwujących. Ostatnio znów zrobiło się o nich głośno za sprawą drugich zaręczyn, które okazały się wtopą. Mateusz i Pamela z "Fit Lovers" pokazali nagranie z oświadczyn na paralotni — w pewnym momencie influencer upuścił pierścionek do morza. Warto przypomnieć, że para zaręczyła się już 6 lat temu w Las Vegas, a zaledwie dwa dni temu zrobili to po raz trzeci!

11 lat razem, 3 oświadczyny… Może w końcu się uda! — napisała para na Instagramie.

Nie trzeba było długo czekać na kolejne nagranie "Fit Lovers". Para oznajmiła, że zamierzają w końcu się pobrać. Zakochani postanowili zorganizować ślub w miesiąc!

Jeśli mielibyśmy wskazać najczęściej zadawane nam pytanie od 11 lat- zdecydowanie byłoby to: ''kiedy ślub?'' Dziś ten wielki dzień, w którym możemy podzielić się z Wami jedną z najbardziej spontanicznych decyzji w naszym życiu ORGANIZACJA ŚLUBU W MIESIĄC. Zapraszamy do pomocy! Dużo decyzji będzie do podjęcia — poinformowali FitLovers.

Po drugich zaręczynach pary wielu internautów stwierdziło, że zakochani zrobili to pod publikę i dla zasięgów. Teraz z kolei wielu fanów nie dowierza w ich ślub. Inni zaś im gratulowali i życzyli wszystkiego, co najlepsze.

Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę

Ta, bo w miesiąc się nie rozmyśli. Żartuję. Wielkie gratulacje. Bawcie się dobrze

Gratulacje, znam to uczucie ! Miesiąc temu po 10 latach również spontanicznie wzięliśmy ślub — piszą internauci.

My również gratulujemy parze!

