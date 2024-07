Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz od 10 lat tworzą duet pod nazwą Fit Lovers - na swoich social mediach czy kanale na YouTubie propagują zdrowy styl życia, aktywność sportową i fitness. Szybko zdobyli gigantyczną popularność w sieci, ale i nie tylko. Dziś zaś mogą pochwalić się sukcesem w życiu prywatnym - dwunastą już rocznicą związku! Z tej okazji w sieci pojawił się piękny post i wzruszające słowa, które Mateusz skierował do Pameli.

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz poznali się na studiach. Zaczęło się od przyjaźni, potem zaiskrzyło - zapałali miłością nie tylko do sportu, ale i siebie nawzajem. Dziś tworzą szczęśliwą relację i od 12 lat są ze sobą niemalże nierozłączni. W rocznicę związku Mateusz zwrócił się do swojej ukochanej na Instagramie:

Jesteśmy razem prawie 12 lat! Pamiętam, jakby to było wczoraj, gdy pierwszy raz zobaczyłem Cię na korytarzu akademika. Od tamtej pory każdy dzień z Tobą jest przygodą pełną uśmiechu. Nie zawsze było łatwo – były chwile, gdy myślałem, że zatracimy się w gąszczu problemów. Ale wiesz, co? Właśnie wtedy zrozumiałem, że mamy coś wyjątkowego – zdolność śmiania się z najgorszych sytuacji i znajdowania szczęścia w małych rzeczach.

Następnie dodał:

Pamela z "Fit Lovers" tego dnia świętowała również urodziny, od partnera dostała m.in. wielki bukiet róż. Na jego słowa zareagowała wymownie:

Pamela i Mateusz nie sformalizowali swojego związku i nie chcą tego robić pod naciskiem - czy to fanów, czy rodziny. Rok temu w rozmowie z cozatydzien.pl opowiedzieli o swojej perspektywie:

Od pierwszego dnia otrzymujemy takie pytania. Myślę, że jak ludzie widzą w mediach społecznościowych parę, to od razu pytają kiedy ślub, kiedy dzieci. My jak najbardziej żyjemy z tym pytaniem, ale żyjemy też swoim życiem. Nie będziemy pod ludzi tworzyć rodziny. Musimy być zdecydowani w pełni, bo to ogromna odpowiedzialność. To nie jest zabawa - mówiła Pamela

mówiła Pamela