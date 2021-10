Siódma edycja " Rolnik szuka żony " rusza już 13 września. To wtedy zobaczymy wszystkich uczestników hitowego programu TVP. Zgodnie z zasadami do show wchodzi piątka uczestników, którzy otrzymali największą liczbę listów. W pierwszym odcinku tradycyjnie Marta Manowska odwiedzi rolników w ich gospodarstwach i przywiezie ze sobą listy od kandydatek. Do tej pory widzowie poznawali rolników, szukających miłości dopiero w pierwszym odcinku programu, ale tym razem serwis plejada dotarł do listy uczestników. Zobaczcie, kogo zobaczymy w 7. edycji "Rolnik szuka żony"! Oto lista uczestników "Rolnik szuka żony" 7. Według plejada.pl to oni pojawią się w nowej edycji programu! 1. W siódmej edycji "Rolnik szuka żony" pojawi się jedna kobieta . W zapowiedzi pojawiły się aż dwie kandydatki, ale wszystko wskazuje na to, że już 13 września w hicie TVP1 zobaczymy 26-letnią Magdalenę. Rolniczka zdecydowała się na poszukiwanie miłości w programie po dosyć trudnych doświadczeniach życiowych. Ma za sobą nieudane małżeństwo, ale jest gotowa na nowy związek i szuka mężczyzny, z którym mogłaby założyć rodzinę. 2. Jednym z uczestników "Rolnik szuka żony" 7 ma być również 29-letni Dawid . Prowadzi gospodarstwo razem z rodzicami i jest też jest naczelnikiem lokalnej OSP. Mężczyzna szuka szczerej otwartej kobiety, z poczuciem humoru, która poważnie myśli o przyszłości. Już 13 września przekonamy się, czy wśród listów znajdzie wymarzoną kandydatkę na żonę. 3. 31-letni Maciej jest rolnikiem nie tylko z pokolenia na pokolenie, ale również z doświadczenia. Mężczyzna kończy doktorat z rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym i prowadzi...