Chipsy możemy robić z niemal wszystkich warzyw korzeniowych oraz cukiniowatych, doskonale w tej roli sprawdzają się: seler, pietruszka, bataty, marchewka, buraki, kalarepa i oczywiście ziemniaki. Chrupiące smakołyki można przygotować również z jabłek, gruszek, bananów czy dyni.

Oprócz tego, że samodzielnie przygotowane chipsy zawierają niewiele kalorii, są smaczne i bogate w wiele składników odżywczych. Nie znajdziesz w nich żadnych sztucznych dodatków i polepszaczy smaku. Będą się składały wyłącznie z tego, co do nich dodasz. Dla porównania – 100 g chipsów ziemniaczanych z torebki to około 500-600 kcal a 100 g domowych chipsów z cukinii to zaledwie 20 kcal.

Chipsy długo pieką się w piekarniku, ale pamiętaj, żeby zaglądać do nich co pół godziny, a po połowie czasu obrócić na drugą stronę. Bardzo szybko palą się, dlatego lepiej jest piec dłużej w niższej temperaturze. Optymalny czas dla większości warzyw i owoców to 120 minut w 100 stopniach.

Dietetyczne chipsy warzywne – przepis

Chipsy z warzyw na słono z przyprawami przyrządza się w taki sam sposób niezależnie od warzywa. Dlatego podany przepis jest idealny do przygotowania chipsów z cukinii, ziemniaków, batatów, buraków, pietruszki czy selera.

Czas przygotowania: 10-20 minut + 120 minut pieczenia

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

1 cukinia, 5 dużych ziemniaków, batatów, marchewek lub pietruszek, 4 duże buraki itp.,

olej (1 łyżka = 80-90 kcal) opcjonalnie możesz go pominąć i warzywa jedynie oprószyć solą i przyprawami,

sos sojowy lub sól himalajska,

oregano, chili, bazylia, rozmaryn, słodka papryka lub inna ulubiona przyprawa.

Sposób przygotowania:

1. Warzywa obierz ze skórki i pokrój na plastry mniej więcej tej samej grubości i wielkości - około 2-4 mm.

2. Do miseczki wlej olej, dodaj sos sojowy lub sól i przyprawy. Dokładnie wymieszaj.

3. Pokrojone warzywa wrzuć do dużej miski i zalej olejem, wymieszaj dłońmi, dzięki temu każdy kawałek będzie pokryty smakową oliwą.

4. Ułóż warzywa na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, tak, by nie leżały na sobie, ale były równomiernie rozłożone na powierzchni.

5. Piecz 120 minut w 100 stopniach. Sprawdzaj w trakcie pieczenia czy są już gotowe. Po około godzinie przewróć chipsy na drugą stronę łopatką.

Dietetyczne chipsy owocowe – przepis

Chipsy owocowe również są doskonałą, chrupiącą i dietetyczną przekąską. Możesz je zrobić z jabłek, gruszek lub bananów. Doskonale smakują z cynamonem, imbirem i wanilią. Kaloryczność w tym przypadku wygląda nieco inaczej ze względu na większą zawartość cukru, ale i tak nie dorównuje sklepowych słodkim przekąskom, bo jest to niespełna 40-50 kcal na 100 g gotowych chipsów.

Czas przygotowania: 10-20 minut + 120 minut pieczenia

Stopień trudności: łatwe

Składniki:

5 średniej wielkości twardych jabłek lub gruszek, 4 dojrzałe banany, itp.

cynamon, wanilia, imbir, kardamon,

sok z połowy cytryny.

Sposób przygotowania:

1. Owoce umyj, nie musisz ich obierać ze skórki. Pokrój na plastry, omijając gniazda nasienne. Banany pokrój w cienkie plasterki.

2. Ułóż owoce na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.

3. Sok z cytryny wymieszaj z cynamonem i wanilią i skrop nim owoce.

4. Ułóż owoce na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, tak, by nie leżały na sobie, ale były równomiernie rozłożone na powierzchni.

5. Piecz 120 minut w 100 stopniach, w przypadku bananów pieczenie skróć o połowę. Sprawdzaj co pewien czas, czy są już gotowe. Po około godzinie przewróć chipsy na drugą stronę łopatką.

Jeżeli zamierzasz przechowywać chipsy, zamknij je w szczelnym pojemniku, ponieważ bardzo szybko chłoną wodę z otoczenia i robią się gumowate.