Mateusz i Pamela z "Fit Lovers" to jedni z najbardziej wpływowych influencerów w Polsce. W 2018 roku para zaręczyła się w Las Vegas, od tego czasu wszyscy czekają na wieści o ich ślubie. Jednak zamiast ślubu, Mateusz postanowił ponownie oświadczyć się swojej ukochanej, jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Fani twierdzą, że zrobili wszystko pod publikę. Sami zobaczcie!

Mateusz i Pamela z "Fit Lovers" pokazali nagranie z oświadczyn. Nie zgadniecie co się stało

Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz tworzą duet "Fit Lovers", który zgromadził ponad półtora miliona obserwujących na Instagramie. Na swoim profilu para głównie promowała zdrowy styl życia, ale z czasem ich popularność sprawiła, że zaczęli pojawiać się również na ekranie naszych telewizorów. W 2018 roku zakochani wzieli udział w "Ameryka Express", w którym zajęli drugie miejsce, a w programie "Dance, dance, dance" wygrali drugą edycję. W 2018 roku para zaręczyła się w Las Vegas, ale nie stanęli jeszcze na ślubnym kobiercu. Teraz Mateusz postanowił ponownie oświadczyć się swojej partnerce, ale nie wszystko poszło godnie z planem.

Mateusz z "Fit Lovers" postanowił ponownie oświadczyć się swojej ukochanej. Mężczyzna wymyślił, że zrobi to na paralotni. W pewnym momencie wyjął zaręczynowy pierścionek i zanim zdążył zapytać swoją partnerkę o rękę wpadł on do morza.

Ja to bym chciał się tobie oświadczyć. Wiem, że to już się troszkę przedawniło, ale wciąż kocham cię tak samo, jak nie dużo bardziej, niż kiedyś — powiedział Mateusz do Pameli na filmiku.

Okazuje się, że wielu internautom nie spodobał się filmik pary i twierdzą, że był on wyreżyserowany. Kolejni byli oburzeni, że para robi sobie żarty z takich rzeczy.

Wyreżyserowane

Z takiego wydarzenia robić bekę. Wstyd

Ammm ustawki są już tak nudne

Jak dla mnie tylko pod publikę... Do wody siup — piszą internauci.

A jakie jest Wasze zdanie?

