Przyrządzona we właściwy sposób pierś z gęsi jest mięsem bardzo delikatnym i soczystym. Przepisy na gęś są bardzo urozmaicone i można wzbogacać je o różne dodatki. Dużą popularnością cieszą się przepisy na pieczone piersi z gęsi w owocach, na przykład gruszkach lub jabłkach.

Gęsina, przez niektórych określana jako „arystokracja wśród drobiu”, jest gatunkiem mięsa, który wymaga umiejętności przyrządzenia. Nieprawidłowy sposób pieczenia czy użycie nieodpowiednich przypraw sprawia, iż potrawa zatraca swój wyjątkowy smak i aromat.

Jak przyprawić gęsinę

Podstawowymi przyprawami, które nadadzą mięsu z gęsi pożądany aromat i wyeksponują jej smak są sól i majeranek. Drugim sposobem przyprawienia gęsiny jest zamarynowanie jej w zalewie. Należy zagotować wodę z solą, a następnie dodać koper, liść laurowy, gorczycę, estragon i czosnek. Gęś w zalewie odstawia się na 24 godziny, a następnie piecze.

Zasada obowiązująca przy pieczeniu gęsi

W większości przepisów zaleca się by pieczenie gęsi rozpocząć od bardzo wysokiej temperatury, rozgrzewając piekarnik do 250-220 stopni Celsjusza. Następnie, po około godzinie pieczenia, należy zmniejszyć temperaturę do 180-200 stopni Celsjusza. Przygotowane w taki sposób mięso zyskuje delikatność i soczystość.

Zobacz także

Przepis na piersi z gęsi pieczone w majeranku i jabłkach

Składniki:

1 kilogram piersi gęsi,

4 – 5 łyżek majeranku,

0,5 kilograma jabłek winnych,

2 ząbki czosnku,

sól,

pieprz.

Czas przygotowania: 4 godziny

Stopień trudności: trudne

Sposób przygotowania:

Umyj piersi z gęsi i namocz w solance (do 5 litrów wody dodaj 2 łyżki soli) przez całą noc. Następnie wyjmij mięso i osusz.

Przyprawy: sól, pieprz, majeranek, wyciśnięty czosnek, wymieszaj i starannie natrzyj nimi mięso. Przyprawione mięso wstaw na około godzinę do lodówki.

Piekarnik rozgrzej do temperatury 200 stopni Celsjusza.

Jabłka umyj, pokrój na ćwiartki, a następnie wymieszaj z solą, pieprzem i majerankiem. Przyprawione jabłka ułóż na dnie brytfanny/naczynia żaroodpornego i połóż na nie piersi gęsi. Naczynie przykryj i piecz przez 1 godzinę.

Po upływie 1 godziny temperaturę zmniejsz do 170 stopni i piecz danie przez 1,5 – 2 godziny.

Podczas pieczenia mięso należy podlewać sosem spod pieczeni.

Pół godziny przed zakończeniem pieczenia przestaw piekarnik na funkcję grilla i kontynuuj pieczenie.

W trakcie pieczenia gęsi przygotuj dodatek w postaci pęczaku w buraczkach.

Składniki:

dwa woreczki pęczaku,

1 cebula,

wywar warzywny,

2 łyżki ugotowanych i startych buraczków,

sól,

pieprz,

szczypta cynamonu,

sok z połowy cytryny,

2 łyżki masła.

Sposób przygotowania:

Wypłucz kaszę. Na patelni rozgrzej masło, dodaj drobno pokrojoną cebulkę i duś przez 4 minuty na wolnym ogniu.

Ugotuj pęczak w woreczkach, a następnie dodaj go na patelnię, podlej wywarem warzywnym i gotuj na wolnym ogniu. Kaszę cały czas mieszaj i podlewaj co chwila wywarem – przez około 30 minut.

10 minut przed upływem wyznaczonego czasu dodaj buraczki, cynamon, sok z cytryny, sól i pieprz i całość duś.

Smacznego!