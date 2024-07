Pieczona gęś jest daniem, które w XVII wieku regularnie pojawiało się na polskich stołach. Mięso z gęsi cechuje się delikatnym i wyrazistym smakiem, przy czym zawiera korzystny dla zdrowia skład substancji odżywczych.

Gęsina uznawana jest za zdrowy gatunek mięsa, gdyż ma wysoką zawartością białka oraz korzystny skład tłuszczów – zawiera około 70% nienasyconych kwasów tłuszczowych pożądanych w diecie.

Dlaczego warto jeść mięso z gęsi

Konsumenci cenią mięso z gęsi przede wszystkim za unikalny, wyrazisty smak oraz różnorodność potraw jakie można z niego przygotować. Ponadto gęsina charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą. W swoim składzie zawiera duże ilości pełnowartościowego białka, a w porównaniu z mięsem wołowym czy wieprzowym znacznie mniejsze ilości cholesterolu. Wśród tłuszczów mięsa gęsiego dominują nienasycone kwasy tłuszczowe wskazane w codziennej diecie. Uważa się, iż gęsina ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy człowieka.

Różnorodność potraw z gęsi

Gęsina jest delikatnym rodzajem mięsa o szerokim zastosowaniu w kuchni. Uznanie konsumentów zyskują przede wszystkim potrawy z gęsi pieczonej oraz faszerowanej. Doskonałymi dodatkami dla dań z gęsiny są grzyby, pieczone bądź surowe owoce o słodko-kwaśnym smaku, żurawina, owocowe sosy czy wytrawne czerwone wino.

Jak prawidłowo piec gęsinę

W trakcie pieczenia mięso z gęsi bardzo często ulega przesadnemu wysuszeniu i staje się „wiórowate”. Aby do tego nie dopuścić trzeba wiedzieć jak prawidłowo gęś piec. W wielu przepisach na pieczoną gęś zaleca się, by początkowo mięso piec w silnie rozgrzanym piekarniku (250-220 stopni), a następnie zmniejszyć temperaturę do 180-200 stopni. Gęś układa się w dużym naczyniu żaroodpornym lub na blasze. W 15-minutowych odstępach czasu zaleca się polewać gęś sosem, który naturalnie się wytwarza w trakcie pieczenia. Do sosu spod pieczeni można dodać nie więcej niż 1 szklankę chłodnej wody – zapobiega to przypalaniu się wytapianego tłuszczu.

Przepis na domowy obiad – pieczona gęś z ziemniakami

Składniki:

4,5 kilograma świeżej gęsi,

1 pokrojona marchew,

1 cebula w plastrach,

gałązka tymianku,

3 – 4 łodygi pietruszki,

1 seler,

około 7 ziaren pieprzu.

Składniki na farsz:

24 g masła,

450 g posiekanej cebuli,

450 g obranych i posiekanych jabłek,

900 g ziemniaków,

2 – 3 łyżki świeżego soku z pomarańczy,

3 łyżeczki startej skórki pomarańczy.

Czas przygotowania: 3 godziny

Stopień trudności: trudne

Sposób przygotowania:

Na wolnym ogniu ugotuj szyję i podroby z gęsi wraz z tymiankiem, ziołami i warzywami przez 2 godziny i odcedź.

Na patelni roztop masło, podsmaż cebulkę, a następnie dodaj jabłka, tymianek, sok z pomarańczy i gotuj pod przykryciem przez około 10 minut, aż jabłka staną się miękkie.

Ziemniaki ugotuj w mundurkach, odsącz, zdejmij skórki i dodaj do mieszanki owoców i cebuli

Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Natrzyj mięso solą, pieprzem i nadziej farszem.

Piecz przez 2 godziny.

Upieczone mięso połóż na półmisku i polej sosem pieczeniowym.

Smacznego!