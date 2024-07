Napar z majeranku należy pić w trakcie przeziębienia. Działa przeciwkaszlowo i przeciwzapalnie. Łagodzi stany zapalne krtani. Majeranek jest też wykorzystywany w chorobach skóry i oczu.

Reklama

Własności majeranku: pobudza soki żołądkowe, uspokaja i oczyszcza

Majeranek pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego. Pobudza produkcję soków żołądkowych. Neutralizuje wzdęcia i przyspiesza oczyszczanie wątroby. Majeranek leczy biegunkę. Łagodzi bóle migrenowe i nerwobóle. Wskazany jest przy nieżytach żołądka, kolce jelitowej i zaburzeniach trawienia. Działa wyciszająco i uspokajająco. Pomaga na bezsenność. Majeranek rozgrzewa organizm i pomaga w walce z przeziębieniem oraz w bólach reumatycznych. Napar z majeranku działa przeciwzapalnie i przeciwkaszlowo. Skutecznym sposobem leczenia kataru są inhalacje wykonywane na bazie naparu z majeranku. Przeciwzapalne właściwości majeranku można wykorzystywać także w leczeniu chorób oczu i skóry (np. przy zapaleniu spojówek). Przemywanie twarzy naparem z majeranku zredukuje przebarwienia. Wywar z majeranku ma także działanie ściągające, dlatego zaleca się stosowanie go w przypadku obrzęków i sińców spowodowanych kontuzją. Jest także wsparciem dla osób, które pracują głosem, ponieważ łagodzi stany zapalne krtani.

Przepis na napar z majeranku

Dwie łyżeczki suszonego lub świeżego majeranku zalej szklanką wrzącej wody. Napar zostaw do zaparzenia pod przykryciem na ok. 10-15 minut. Po odcedzeniu wywar nadaje się do picia. Herbatkę można też przygotować zastępując wodę gorącym mlekiem. Dla złagodzenia smaku można dodać łyżeczkę miodu. Zaleca się picie jednej szklanki naparu stopniowo 2-3 razy w ciągu dnia.

Reklama

Do stosowania zewnętrznego można przygotować także oliwkę na bazie majeranku. Połącz oliwę z suszonym majerankiem w proporcji 1:3 i dokładnie wymieszaj. Produkt możesz wykorzystać jako środek rozgrzewający przy przeziębieniach lub bólach reumatycznych.