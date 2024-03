Emocje w 9. edycji "Love Island" sięgają zenitu. Uczestnicy show mają już za sobą pierwsze kłótnie i sprzeczki, które postawiły ich w niezbyt dobrym świetle. Dan, który jest w parze z Emilią, nieźle naraził się internautom, gdy postanowił zaszaleć z innymi uczestniczkami show. Teraz ma pretensje do Daniela, który jej o wszystkim powiedział. Internauci nie pozostawili na nim suchej nitki.

Na Wyspie Miłości atmosfera staję się coraz bardziej napięta, a między uczestnikami zaczynają pojawiać się pierwsze konflikty. Ostatnio wszyscy mówili o pierwszym takim pocałunku w "Love Island", w którym uczestniczyły trzy osoby. Partnerki Dana i Adriana nie były zadowolone z takiego obrotu spraw, a Daniel postanowił wykorzystać sytuacje i zapunktować u Emi, opowiadając jej o tym, co wprawiał Dan podczas zabawy w butelkę. O wszystkim dowiedział się Dan, który postanowił skonfrontować całą sytuację z Danielem. Między mężczyznami doszło do poważnej rozmowy.

Dan postanowił porozmawiać z Danielem, który jego zdaniem stara się namieszać w jego relacji z Emilią. Uczestnikowi show nie spodobało się, że jego kolega przekazuje wszystko, co mówi i robi jego partnerce i postanowił to wyjaśnić.

Prosiłem Cię, jesteśmy kumplami wiesz, o co chodzi. Szanowałem Cię, a teraz co mam zrobić

To już wyszło to po prostu tak, że wiesz, ja nie chciałem tego mówić

Tutaj się całowaliśmy, każdy to pamięta, ale tam na podeście gadaliśmy pierodoły o seksie. Nie było czego takiego, że my się całowaliśmy (red. Dan z Darią i Patrycją). My troje

— odpowiedział Dan.