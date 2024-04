Mamy fragment najnowszego odcinka "Love Island", w którym Dan doprowadził kolejną uczestniczkę do łez. Przez przystojnego uczestnika płakały już Emi i Patrycja, a teraz również jego najnowsza partnerka nie ukrywa rozczarowania. Amanda nie wytrzymała i popłakała się przez zachowanie Dana.

Takich emocji tuż przed wielkim finałem dziewiątej edycji "Love Island" nie spodziewał się chyba nikt. Już za kilka dni widzowie zobaczą ostatni odcinek najnowszego sezonu randkowego show i wówczas dowiemy się, która para wygra. Czy wśród finalistów znajdą się Dan i Amanda? Jedno jest pewne, w ich parze zaczęło mocno iskrzyć! W zwiastunie najnowszego odcinka możemy zobaczyć zapłakaną partnerkę Dana. Amanda nie ukrywa, że ma już dość! W programie polały się łzy.

Co ja jestem jakieś popychadło, żeby mi siedział i k***a spod pościeli pokazywał tak? (...) Przepraszam, ale co to ma być?

skomentowała zapłakała Amanda.