Telewizje śniadaniowe przechodzą prawdziwe rewolucje i po "Pytaniu na śniadanie" przyszła pora na "Dzień dobry TVN". Do ekipy programu dołączą dwie znane postacie, czyli Edyta Zając i Maciej Dolega. W jakiej roli pojawią się w śniadaniówce? Już wszystko wiadomo!

Edyta Zając i Maciej Dolega dołączają do "Dzień dobry TVN"

W "Dzień dobry TVN" pojawią się dwie nowe gwiazdy, ale nie dołączą do ekipy prowadzących. Maciej Dolega zdecydował się na wielki powrót do TVN i teraz pojawi się w ekipie reporterów. Dziennikarz będzie odpowiedzialny za relacje na żywo. Maciej Dolega swoją karierę telewizyjną zaczynał od Telewizji Polskiej, ale po kilku latach przeszedł do TTV, aby znów wrócić do TVP, co spotkało się z falą krytyki. Teraz Maciej Dolega wraca do TVN i już od kwietnia zobaczymy go w "Dzień dobry TVN".

Instagram @maciejdolega

Z kolei dla Edyty Zając to będzie debiut w telewizji śniadaniowej. Do tej pory realizowała się głównie jako modelka, a od niedawna została też prowadzącą "True Love". Teraz w "Dzień dobry TVN" poprowadzi kącik show-biznesowy. Do tej pory cykl "Show-biznes" prowadzili głównie: Mateusz Hładki i Ola Rogowska.

AKPA

Sądzicie, że Edyta Zając i Maciej Dolega sprawdzą się w nowej roli i widzowie "Dzień dobry TVN" zaakceptują ten duet?

