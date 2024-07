Leki nasenne są zażywane coraz częściej, nawet w łagodnych przypadkach bezsenności. Przedawkowanie leków nasennych jest niebezpieczne dla organizmu. Może spowodować nawet porażenie ośrodka oddechowego i śmierć.

Leki nasenne – czym są?

Leki nasenne można podzielić na trzy grupy: barbiturany, benzodiazepiny i niebarbiturowe. Leki z tych grup różnią się właściwościami i mocą działania. Najgroźniejszą grupą leków nasennych sa barbiturany. Spożywane przez dłuższy czas powodują uzależnienie fizyczne i psychiczne. Przedawkowanie leków nasennych może spowodować nawet śmierć.

Przedawkowanie leków nasennych – objawy

Barbiturany i benzodiazepiny można w łatwy sposób przedawkować i wywołać niepożądane objawy. Barbiturany przez swoje właściwości toksyczne szybciej uzależniają od siebie organizm i powodują zależność fizyczną, a także psychiczną. Barbituranami łatwo się zatruć, co wywołuje utratę przytomności i zapaść krążeniową. Po zatruciu barbituranami może też dojść do upośledzenia funkcji układu oddechowego, a czasem i porażenia, co prowadzi do śmierci.

Przy uzależnieniu od leków nasennych po ich odstawieniu mogą pojawić się takie objawy jak: drgawki, drżenia mięśni, lęki, niepokój, omamy, bóle brzucha, zaburzenia krążenia, a także nadmierne pocenie się.

Przedawkowanie leków nasennych – leczenie

Przedawkowanie leków nasennych wymaga pomocy specjalisty. Dobrze, jeśli można podać lekarzowi informację o dawce i rodzaju przyjętych leków, a także innych substancji psychoaktywnych.

Lekarz wezwany do przypadku zatrucia lekami nasennymi ocenia stan ogólny zatrutego i szczegółowo określa parametry życiowe (ocenia wydolność krążeniową i oddechową). Po zakończeniu wywiadu z lekarzem, najczęściej podejmuje się diagnostykę w celu wykrycia ewentualnego uzależnienia, a nawet kieruje się pacjenta do ośrodków leczących uzależnienia. Czasami stosuje się leczenie szpitalne. Pobyt pacjenta w szpitalu pozwala kontrolować parametry kliniczne i zmniejsza lęk pacjenta przed niemożnością otrzymywania pomocy lekarskiej. Izolacja na oddziale szpitalnym utrudnia też dostęp do tych leków. Samo leczenie polega na zmniejszeniu dawek benzodiazepiny, aż w końcu do całkowitego ich odstawienia przez chorego. Niekiedy jest tak, że osoby cierpiące na bezsenność, zaburzenia depresyjne i lękowe kieruje się do opieki psychiatrycznej. Zaleca się także stosowanie leków normotymicznych, które wspomagają wytrwanie w abstynencji.