Najdłużej żyjący ludzie na świecie to Chińczycy, którzy mieszkają w Hongkongu. Przeciętna długość życia wśród nich wynosi prawie 84 lata. Najkrócej żyją mieszkańcy krajów Afryki. W Sierra Leone, jednym z najbiedniejszych państwa świata, średnia długość życia to zaledwie 45 lat.

Różnica między długością życia ludzi zamieszkujących kraje najbogatsze i tych, którzy zamieszkują najuboższe regiony świata, wynosi prawie 40 lat.

10 krajów, w których średnia wieku jest najwyższa

Co roku Światowe Forum Ekonomiczne (World Economic Forum – WEF) publikuje Globalny Raport Konkurencyjności. Jest to dokument zawierający dane dotyczące aktualnego w danym roku stanu czynników konkurencyjności, za które uznawane są m.in.:

funkcjonowanie instytucji,

infrastruktura,

równowaga makroekonomiczna,

edukacja,

wielkość rynku,

innowacyjność,

zdrowie (w tym średnia przewidywana długość życia).

Z raportu, który został opracowany w latach 2015-2016 (zobacz dane), wynika, że w pierwszej dziesiątce krajów, których mieszkańcy żyją najdłużej, znajdują się:

Hongkong (jako region administracyjny Chin) – 83,8 roku,

– 83,8 roku, Japonia – 83,3 roku,

Islandia – 83,1 roku,

Szwajcaria – 82,7 roku,

Hiszpania – 82,4 roku,

Singapur – 82,3 roku,

Włochy – 82,3 roku,

Australia – 82,2 roku,

Izrael – 82,1 roku,

Francja – 82 lata.

Kraje te, z wyjątkiem Islandii, Izraela i Singapuru, należą do dwudziestu krajów o najwyższym produkcie krajowym brutto (PKB) na świecie, według danych Banku Światowego na 2016 rok (zobacz dane). Można zatem założyć, że mieszkańcy tych krajów mają dość dobry dostęp do usług medycznych oraz wysoką świadomość dotyczącą zasad zdrowego stylu życia. Zaskakujące może być jednak to, że Stany Zjednoczone, w których PKB wciąż jest najwyższy na świecie, w rankingu długości życia zajmują dopiero 34. miejsce. Choć stopień rozwoju danego kraju ma pozytywny wpływ na przeciętną długość życia jego mieszkańców, to jednak niektóre czynniki mogą zniwelować korzystne działanie tego czynnika, a nawet je odwrócić. W Stanach Zjednoczonych najczęstszą przyczyną śmierci są bowiem choroby układu krążenia, które uznawane są za choroby cywilizacyjne, wynikające m.in. z prowadzenia siedzącego trybu życia, jedzenia wysoko przetworzonej żywności oraz stresu.

10 krajów, w których ludzie żyją najkrócej

Według rankingu WEF najkrócej żyją mieszkańcy poniżej wymienionych krajów afrykańskich:

Sierra Leone – 45,6 roku,

Botswana – 47,4 roku,

Suazi – 48,9 roku,

Lesotho – 49,3 roku,

Mozambik – 50,2 roku,

Wybrzeże Kości Słoniowej – 50,8 roku,

Czad – 51,2 roku,

Nigeria – 52,5 roku,

Burundi – 54,1 roku,

Mali – 55 lat.

Kraje te mają najwyższy na świecie wskaźnik umieralności niemowląt. Powszechne są w nich także zakażenie wirusem HIV oraz AIDS. Są to jednak przede wszystkim kraje biedne, których mieszkańcy mają trudny dostęp do usług medycznych, często brakuje im jedzenia i czystej wody. Również ich świadomość dotycząca zdrowia i higieny siłą rzeczy jest prawdopodobnie niska.