Do zatrucia lekami może dojść w wyniku nieumyślnego przyjęcia dodatkowej dawki farmaceutyku, połknięcia przez dziecko znalezionych przypadkowo tabletek lub celowego przedawkowania.

Reklama

Przed przystąpieniem do udzielania pomocy, trzeba sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej. Najważniejsza jest jednak ocena oddechu – czasem konieczne może się okazać rozpoczęcie resuscytuacji.

Jak rozpoznać zatrucie lekami?

Zatrucie lekami może dawać różne objawy, w zależności od tego, jakie środki zostały przyjęte przez chorego. Większość oznak przedawkowania tabletek ciężko dostrzec, zwłaszcza jeśli osoba poszkodowana jest nieprzytomna. Najbardziej charakterystycznymi są:

1. Objawy ze strony układu pokarmowego: nudności i wymioty.

Zobacz także

2. Objawy ze strony układu nerwowego: rozszerzone albo zwężone źrenice, zaburzenia świadomości, nadpobudliwość, drgawki, śpiączka.

3. Objawy ze strony układu krwionośnego: przyspieszone bądź zwolnione tętno.

4. Objawy ze strony układu mięśniowego: zwiotczenie mięśni, bezwładność.

Pierwsza pomoc przy zatruciu lekami – krok po kroku

Zatrucie lekami zagraża życiu – jeśli pomoc nie zostanie udzielona w ciągu kilku godzin od przedawkowania, może dojść do nieodwracalnych zmian w organizmie, a nawet do śmierci. W każdym przypadku nieodzowna jest pomoc medyczna. Po rozpoznaniu objawów typowych dla zatrucia, trzeba:

1. Spróbować usunąć toksyczne substancje z organizmu poprzez sprowokowanie wymiotów. Pomóc może podrażnienie palcem tylnej ściany gardła lub podanie choremu litra wody. Jeśli próba się nie powiedzie, należy próbować do skutku, natomiast jeśli się powiedzie – powtórzyć czynność jeszcze kilka razy, aż cała zawartość żołądka zosytanie wyrzucona z organizmu. Prowokować wymiotów nie wolno, kiedy osoba, której udzielamy pomocy jest nieprzytomna – może to doprowadzić do zachłyśnięcia się treścią pokarmową.

2. U osoby nieprzytomnej – sprawdzić oddech. Aby to zrobić, trzeba zbliżyć policzek do ust chorego i liczyć wydechy przez 10 s, obserwując jednocześnie klatkę piersiową. Niezależnie od wyników obserwacji, zadzwonić po karetkę.

3. Jeśli klatka piersiowa się unosi – ułożyć chorego w pozycji bocznej i w oczekiwaniu na pomoc medyczną co minutę kontrolować oddech.

4. Jeśli klatka piersiowa się nie unosi lub unosi się nieregularnie – natychmiast rozpocząć resuscytację:

uklęknąć nad poszkodowanym,

zdjąć, rozpiąć lub przeciąć bluzkę,

położyć dłonie na klatce piersiowej (jedna na drugiej, tak żeby nadgarstki znajdowały się na wysokości mostka) i spleść palce,

wyprostować ręce w łokciach,

wykonać 30 rytmicznych uciśnięć,

odgiąć głowę poprzez uniesienie palcami brody (drugą dłonią podtrzymywać czoło),

otworzyć usta poszkodowanego,

zatkać palcami nos poszkodowanego,

wykonać głęboki wdech i wdmuchiwać powietrze w usta poszkodowanego przez sekundę,

puścić nos,

ponowić wdmuchiwanie powietrza,

powtarzać cały cykl do skutku.

5. Zabezpieczyć wszystko, co może nosić ślady połkniętych przez chorego leków (opakowanie bądź próbkę treści żołądkowej).