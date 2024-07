Pozycja na słonia jest odmianą jednej z najbardziej popularnych i lubianych pozycji od tyłu. W tym przypadku kobieta jest całkowicie zdominowana przez partnera a nacisk jego ciała praktycznie uniemożliwia jej ruchy. Ten sposób uprawiania miłości jest szczególnie polecany osobom, które cenią sobie wygodę i nie mogą poszczycić się imponującą kondycją fizyczną.

Opis pozycji na słonia

Kobieta leży na brzuchu, ręce może mieć wyciągnięte wzdłuż tułowia lub złożone pod brodą. Nogi są złączone i wyprostowane. Mężczyzna kładzie się na niej, wzdłuż jej ciała. Dla ułatwienia – przy wprowadzaniu penisa do pochwy kobieta może wypiąć pośladki. W wersji ekstremalnej – dla wielbicieli tego typu urozmaiceń – mężczyzna może chwycić kobietę za zaplecione z tyłu ręce. Należy uważać, by podczas miłosnych uniesień nie pociągnąć lub przycisnąć za mocno nadgarstków. Do pozycji na słonia płynnie można przejść z pozycji łyżeczki, peryskop oraz z klasycznej pozycji „na pieska”. Pozycja na słonia jest również doskonała do uprawiania seksu analnego.

Wady i zalety pozycji na słonia

Pozycja na słonia nie jest wskazana dla kobiet, które źle znoszą sytuacje całkowitej uległości wobec mężczyzny. Jeżeli waga mężczyzny jest znacznie większa niż kobiety i ma ona problem z równomiernym oddychaniem, może on przenieść ciężar ciała na przedramiona.

Zaletą pozycji na słonia jest przede wszystkim wygoda. Kobieta może sama pocierać łechtaczkę co w połączeniu z penetracją pochwy daje jej możliwość osiągnięcia bardzo intensywnego orgazmu.

Pozycja na słonia wzmacnia poczucie bliskości i zaufanie partnerów. Całkowita dominacja mężczyzny w tym przypadku może być dodatkowym plusem. Ten rodzaj uległości działa podniecająco na oboje partnerów. Podłożenie poduszki pod biodra kobiety lub lekkie unoszenie i wypinanie pośladków może dodatkowo wzmocnić doznania i ułatwić dostęp obojga do łechtaczki. Jeżeli partnerzy są zbliżeni wzrostem mężczyzna może dodatkowo całować i pieścić kark i szyję kobiety. Dla mężczyzn bardzo dominująca pozycja podczas stosunku często jest silnym afrodyzjakiem. Dodatkowym wzmocnieniem jego doznań może być również intensywne ocieranie się o seksownie wypięte pośladki partnerki.