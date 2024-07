Pozycja na pająka pozwala na wspólne osiągnięcie rozkoszy. Stroną dominującą w takim układzie ciał jest kobieta. Mężczyzna tu ma pełen dostęp do łechtaczki i miejsc erogennych. Pieszcząc je może doprowadzać kobietę do całkowitego spełnienia.

Pozycja na pająka znana jest także jako angielskie the spider position. Układ ciał w pozycji na pająka wygląda podobnie jak w pozycji na jeźdźca.

Seks na pająka, czyli „twarzą w twarz”

Kochankowie są zwróceni do siebie twarzą. Mężczyzna kładzie się na plecach na łóżku i podpiera się na dłoniach. Nogi rozchyla i lekko zgina w koalach. Kobieta siada rozkrokiem na biodrach partnera. Stopy kieruje w stronę jego dłoni. Rękami podpiera się za plecami. Mają one służyć jako stabilizacja i pomagają wykonywać ruchy mające doprowadzić do wspólnego szczytowania. Tempo i siłę pchnięć reguluje kobieta.

Dobra synchronizacja ruchów i wspólne szczytowanie

Pozycja na pająka daje kochankom możliwość głębszej penetracji. Ich biodra lepiej ze sobą współgrają, a tarcie jest bardziej intensywne. Ten układ ciał sprzyja także osiągnięciu orgazmu przez oboje partnerów. Mężczyzna ma także możliwość stymulowania łechtaczki i miejsc erogennych na ciele kobiety, co wzmoże jej doznania i pomoże w doprowadzeniu do ekstazy. Ta pozycja miłosna jest traktowana jako romantyczna, ponieważ kochankowie są zwróceni do siebie przodem, a ich ciała znajdują się na podobnych wysokościach. Daje to satysfakcję i poczucie równości.

Pod damską kontrolą

W opinii niektórych osób wadą tej pozycji miłosnej jest fakt, iż stroną dominującą jest kobieta. To ona ustala z jaką prędkością i przy użyciu jak dużego nakładu sił kochankowie będą się poruszać.