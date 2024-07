Nazwa miłosnej pozycji na łyżeczkę pochodzi od ułożenia ciał kochanków. Podczas współżycia partner znajduje się za plecami swojej kochanki i ma możliwość pieszczenia całego jej ciała. Taka pozycja seksualna nie obciąża brzucha kobiety, dlatego może być wykonywana również w ciąży.

Technika pozycji miłosna na łyżeczkę

Ułożenie ciał na łyżeczkę jest zarówno określeniem pozycji seksualnej, jak i samej techniki przytulania i pozycji do spania. Pozycja seksualna na łyżeczkę znana jest także jako angielski spooning lub spoons sex position. Jest jedną z czterech podstawowych pozycji seksualnych. Jej nazwa pochodzi od ułożenia ciał kochanków w trakcie penetracji. Ciała partnerów są ułożone bardzo blisko siebie, wyglądają jak dwie łyżeczki ułożone obok siebie. Kochankowie leżą na łóżku lub na podłodze. Ułożeni są na tym samym boku, kobieta jest plecami odwrócona do partnera. Partner wchodzi w kochankę od tyłu i kołysze biodrami w dowolnym tempie. Taki akt seksualny jest relaksujący i odprężający dla obu stron, ponieważ nie wymaga dużego nakładu sił. Osiągnięcie orgazmu możliwe jest przez obie strony.

Zalety pozycji bocznej na łyżeczkę

Pozycja ma ogromny ładunek bliskości. Umożliwia długotrwałą i głęboką penetrację. Zaletą pozycji seksualnej na łyżeczkę jest wygodne ułożenie ciał i brak różnicy wysokości pomiędzy kochankami. Partnerzy nie muszą wkładać w stosunek dużego wysiłku ani walczyć z grawitacją. Dzięki temu w pozycji na łyżeczkę kochać się mogą także kobiety w ciąży, ponieważ współżycie nie obciąża brzucha kobiety. Jest to też dobre rozwiązanie dla osób w starszym wieku i osób z nadwagą, ponieważ seks nie obciąża mięśni. Pozycja doskonale sprawdza się podczas nocnego przebudzenia lub o poranku przed wyjściem z łóżka. Stosunek na łyżeczkę jest przyjemny i pozwala „ukołysać się do snu”. Taki układ ciał daje mężczyźnie szansę swobodnego pieszczenia miejsc erogennych na ciele kobiety. Ułożony za swoją partnerką kochanek może z powodzeniem obdarować pieszczotą całe ciało kochanki, ponieważ w tej pozycji ma dostęp do piersi, pleców, szyi, pośladków i łechtaczki. W tej pozycji mężczyzna łatwo stymuluje punkt G, który zlokalizowany jest wzdłuż przedniej ściany pochwy. Przy odpowiedniej wprawie pozycja na łyżeczkę jest bardzo dyskretna, nie zwróci uwagi osób trzecich i można ją wykonywać pod przykryciem.

Wady pozycji na łyżeczkę

Problemy związane z pozycją na łyżeczkę to brak możliwości uzyskania bliskiego kontaktu „twarzą w twarz” pomiędzy partnerami. Wpływa to na postrzeganie tej pozycji jako mniej romantycznej. Ze względu na możliwość głębokiej penetracji, mężczyźni posiadający dużego członka mogą sprawić kobiecie ból i poczucie dyskomfortu. Według opinii niektórych mężczyzn w pozycji na łyżeczkę ich penis ma tendencję do poślizgu, co utrudnia utrzymanie erekcji. Podczas współżycia penis może wyślizgiwać się z pochwy, a nierówne ułożenie bioder może ograniczyć ruch bioder i sprawić, że penetracja nie będzie wystarczająco głęboka.

Porady

Jeżeli pozycja na łyżeczki nie wychodzi, można wykonać ją podkładając pod kolana poduszkę. Zmniejszy ona napięcie i ułoży biodra pod takim kątem, w którym penis we wzwodzie lepiej utrzyma się w pochwie.