W pewnym wieku i w niektórych relacjach składanie życzeń staje się trudne, ponieważ nie wypada używać popularnych rymowanek ani się wygłupiać. Poważne życzenia urodzinowe powinny jednak zawierać coś więcej niż „wszystkiego najlepszego”.

Poprawna sztampa – poważne życzenia urodzinowe dla kogoś, kogo nie zna się zbyt dobrze

Oczywiście zawsze warto życzyć zdrowia, szczęścia i pomyślności i to jest najbezpieczniejsza opcja. Jednak takie życzenia są dość oklepane i mogą wydawać się nieszczere czy składane z przymusu. Dlatego dobrze jest dodać do tego standardowego trio element wyrażający sympatię do jubilata. Może to być życzenie wielu powodów do uśmiechu na co dzień, samych słonecznych dni, dalszych sukcesów w pracy czy spełnienia marzeń. Jeśli osoba jest towarzyska, można jej życzyć stale powiększającego się grona przyjaciół albo tego, żeby otaczali ją sami życzliwi ludzie.

Przy składaniu życzeń ważny jest ton i gesty. Czasem samo „wszystkiego, ale to naprawdę wszystkiego najlepszego”, powiedziane z odpowiednim naciskiem, pozwoli odczuć, że składający życzenia kieruje się życzliwością i naprawdę dobrze życzy jubilatowi. Ważny jest serdeczny uścisk czy przytulenie osoby, której składamy życzenia.

Personalizacja – poważne życzenia urodzinowe z konkretem

Gdy składa się życzenia osobie, którą dobrze się zna, warto pokusić się o życzenia konkretne. Na przykład jeśli wiadomo, że jubilat pracuje aktualnie nad dużym projektem, życzenia mogą dotyczyć jego powodzenia – żeby olśnił wszystkich, żeby został doceniony itd. Życzyć można także spełnienia marzeń, nie używając jednak tego określenia. Czyli jeśli wiadomo, że jubilat jest wielkim pasjonatem kultury japońskiej, można życzyć mu, żeby mógł odwiedzić Kraj Kwitnącej Wiśni w najbliższym czasie. Bliskim osobom można składać poważne życzenia urodzinowe także dotyczące uczuć czy harmonii w życiu. Można zatem życzyć komuś na urodziny mnóstwa miłości, niekończącej się miłości, żeby aktualna miłość była zawsze tak silna i fascynująca itd. Oczywiście życzyć można też tego, żeby jubilata otaczali sami życzliwi i inspirujący ludzie, a także wypada w życzeniach uwzględnić zdrowie, szczęście i pomyślność.

W życzeniach można skomplementować jubilata, a zwłaszcza jubilatkę – „żebyś zawsze wyglądała tak pięknie jak dziś”. Warto nawiązać do swojej sympatii do niego i przyjemności, jaką sprawia nam jego towarzystwo – „żebyś miał trochę więcej czasu dla starych znajomych”.

Czego raczej nie życzyć na urodziny

Życzenia, nawet składane w dobrej wierze, mogą sprawić przykrość. Zanim komuś, kto ma za sobą rozpad związku, złożymy życzenia: „żebyś tym razem znalazł prawdziwą miłość”, warto się zastanowić, czy w ten sposób nie przypomnimy raczej o niedawnej porażce zamiast sprawić solenizantowi przyjemność. Podobnie nietaktowne mogą być życzenia: „żeby w końcu udało ci się znaleźć pracę” czy „żebyś w tym roku schudła”. Tak samo w przypadku bezdzietnego małżeństwa – lepiej nie składać życzeń nawiązujących do potomstwa – może para od dawna stara się o dziecko i ma problemy z niepłodnością.

Osobom, które znamy słabiej, nie składamy raczej życzeń osobistych. Jest to nietaktowne, a może okazać się nieprzyjemne dla solenizanta.

Najważniejszą zasadą przy składaniu życzeń jest empatia – to jubilatowi bądź solenizantowi ma być miło dzięki naszym życzeniom. Nie warto starać się kosztem jubilata zabłysnąć dowcipem lub oryginalnością, która może być przykra lub co najmniej niezręczna.