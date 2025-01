Ich udział w "Tańcu z Gwiazdami" ma być dopiero początkiem przygody ze stacją Polsat! Jak się okazuje, Magda Mołek i Tomasz Wolny mogą liczyć na pracę w "słonecznej" stacji i za kulisami mówi się o wielu możliwościach ich angażu do flagowych produkcji. "Halo tu Polsat", a może autorski program? Zobaczcie sami!

Niedawno media obiegła informacja, że Magda Mołek wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale w kuluarach mówi się, że grono gwiazd zasili również dziennikarz, Tomasz Wolny. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, to szykuje się istnie "dziennikarska edycja", ponieważ już oficjalnie wiadomo, że w 16. edycji "TzG" wystąpi też Maciej Kurzajewski! Teraz okazuje się, że stacja ma ambitne plany wobec Magdy Mołek, a jej udział w "Tańcu z Gwiazdami" nie jest przypadkowy! Jak donosi ShowNews, dziennikarka ma na stałe otrzymać angaż w stacji Polsat:

Powstał pomysł, aby podcasty, które Mołek robi na YouTube, zaadoptować do programu na antenie Polsat Café. Jako że stacja szuka kolejnych prowadzących do Halo tu Polsat, Mołek wydaje się strzałem w dziesiątkę, bo sobie świetnie poradzi.

Okazuje się, że "Taniec z Gwiazdami" to dopiero początek!

Nam z kolei udało się dowiedzieć, że podobny plan jest dla Tomasza Wolnego, który również ma zostać zaangażowany w kolejne projekty Polsatu. Kto wie? Być może wraz z Magdą Mołek stworzą nowy duet w "Halo tu Polsat"?

Tomasz Wolny to doskonały dziennikarz, więc stacja już zaciera ręce, aby ściągnąć go na stałe. TzG to dopiero start jego kariery w stacji

- mówi nasz informator.