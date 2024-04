Pierwsze miesiące 2024 roku pokazują, że Doda nie zwalnia tempa, choć jeszcze nigdy tak często nie wspominała o zakończeniu kariery muzycznej. Fani wokalistki powinni być jednak spokojni, ponieważ gwiazda ma do nagrania jeszcze jeden, ostatni album studyjny. Możemy się spodziewać, że później nie zniknie od razu z show-biznesu. Wiemy, że Doda ma w planach nagranie filmu dokumentalnego o sobie. Wcześniej widzowie mogli zobaczyć dwa reality show o życiu i drodze zawodowej artystki. Poza produkcją zaczyna działać prężnie także w branży kosmetycznej. Fani z pewnością usłyszą od niej sporo radosnych nowin. Ostatnio Doda podzieliła się z internautami kolejnym powodem do świętowania. Tym razem chodzi o jej bardzo bliską osobę.

Niedawno Doda zabrała głos na temat ważnego momentu w rodzinie. 10 kwietnia to zawsze szczególny dzień – urodziny mamy wokalistki. Choć może się wydawać, że artystka oddycha show-biznesem, podkreśla, że nie ma dla niej większej wartości niż bliscy. Gwiazda nigdy nie ukrywa, że rodzice wiele jej dali, by mogła spełniać swoje marzenia i osiągać kolejne sukcesy.

Z okazji urodzin Wandy Rabczewskiej dumna córka opublikowała czuły post, w którym przypomniała, że gdyby nie jej rodzice, nie zdobyłaby wszystkich nagród. Do wpisu dodała zdjęcie z wyróżnieniami MTV. Nie zapomniała też złożyć życzeń ukochanej mamie.

Wskutek mojej miłości do muzyki i miłości mich fanów do mnie jestem posiadaczką wielu cennych nagród – ponad 150, ale nie byłoby tego, gdyby nie inne ważne równanie – suma miłości mojej mamy do taty i taty do mamy. Dziś jedno z nich ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Wandy!

– napisała Doda na Instagramie.