Za nami finał programu "Żona dla Polaka"! Wiadomo już, czy którejś z par udało się stworzyć związek, a niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji nie brakowało. Ogromne emocje wzbudza Nikola i Mateusz. To oni mieli dużą szansę na to, aby ich uczucie się rozwinęło. Nikola podczas wizyty Mateusza zaskoczyła go niespodziankami i przygotowała wspólną kolację, na której poznały się ich mamy. Potem przyszedł czas na trudne wyznania. Nikola i Mateusz z "Żona dla Polaka" są razem?

Randka Nikoli i Mateusza z "Żona dla Polaka" w Polsce

Mateusz z "Żona dla Polaka", po wyborze Nikoli na swoją partnerkę, odwiedza ją w Polsce. Nikola, tęskniąca za Mateuszem, przygotowała dla niego serię niespodzianek, w tym wizytę na Jasnej Górze oraz czas spędzony w remizie strażackiej. Tego Mateusz zupełnie się nie spodziewał i myślał, że Nikola zaplanuje dla niego wyjście na tańce, a tymczasem miał okazję zobaczyć, jak funkcjonuje straż pożarna w Polsce. Ta niespodzianka go naprawdę wzruszyła.

Jestem naprawdę wzruszony. Nigdy nie myślałem, że mogę doświadczyć czegoś takiego. Że będę mógł podpytać chłopaków o tyle rzeczy. Super. Jestem zaskoczony i bardzo wdzięczny Nikol, że ona to załatwiła. mówił wzruszony Mateusz

Mateusz podczas wyjścia na obiad zachwycał się polską kuchnią, a Nikola przed kamerami powiedziała wprost, że na jedzenie patrzy z większym błyskiem w oku niż na nią:

Fajnie by było jakby Mateusz miał tą iskrę w oku, jak widzi mnie tak samo, jak widzi smalec, ale jest inaczej. I tyle mówiła zawiedziona Nikola

Czarę goryczy przelało wieczorne wyjście pary na Krupówki. Nikola, słysząc muzykę, rzuciła się w wir tańca, a Mateusz wolał pozostać w cieniu, co nie spodobało się dziewczynie. Potem przyszedł czas na kupowanie pamiątek i niestety tu też nie mogli znaleźć porozumienia.

Mamy się ukrywać? Ja jestem taka, że wychodzę do ludzi, a nie przed nimi uciekam. Strasznie mnie to denerwuje i tutaj zupełnie się nie dogadaliśmy. (...) Okropnie ciężkie te zakupy z Mateuszem, w ogóle mnie nie słucha. Tańczyć też nie chce. No w ogóle trochę nudny jest. wyznała kandydatka Mateusza

screen "Żona dla Polaka"

Nikola i Mateusz z "Żona dla Polaka" nie są razem

To już koniec związku Mateusza i Nikoli z "Żona dla Polaka"! Podczas rozmowy w studio z Kacprem Kuszewskim oboje przyznali, że zdecydowali się pozostać przyjaciółmi i ostatecznie między nimi nie zaiskrzyło. Co więcej, podczas oglądania z nagrań 24-letni strażak na wspomnienie o Patrycji po raz kolejny podkreślił, że jest świetną dziewczyną, choć dała mu kosza w programie.

Ja uważam, że od początku szukałem chemii z każdą, ale w końcu Nikola była jak najlepsza przyjaciółka i tak zostało. - wyznał wyraźnie zestresowany Mateusz w finale 'Żona dla Polaka'

Nikola z kolei nie ukrywa, że przeżyła świetną przygodę, choć nie udało jej się znaleźć miłości:

U nas jednogłośnie tylko znajomi, przyjaciele i tak nam jest dobrze, ale przeżyliśmy świetną przygodę razem i spędzaliśmy fajnie, miło czas. Miłości nie ma. - przyznała wprost Nikola.

screen "Żona dla Polaka"

Nikola z "Żona dla Polaka" zdradziła, dlaczego im nie wyszło

Nikola przed kamerami zdecydowała się na szczere słowa i powiedziała, dlaczego jej relacja z Mateuszem zakończyła się. Okazuje się, że mają zupełnie inne charaktery i Mateusz jest dla niej zbyt spokojną osobą:

Nie wyszło, bo mamy zupełnie inne charaktery i po prostu Mateusz nie jest dla mnie. Nie było tego cyknięcia i nie nadajemy na tych samych falach. - dodała jeszcze przed kamerami.

Spodziewaliście się takiej decyzji?

