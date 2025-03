Dorota z "Rolnika" nagle zaskoczyła życzeniami urodzinowymi dla... Ewy! Wystarczyło 5 słów

Dorota i Ewa poznały się w 10. edycji "Rolnik szuka żony," gdzie obie walczyły o serce Waldemara. Początkowo rolnik wybrał Ewę, ale ich relacja nie przetrwała, więc postanowił dać szansę Dorocie. Para doczekała się razem córeczki i są bardzo szczęśliwi. Co więcej, wygląda na to, że Ewa i Dorota nie mają do siebie żalu i się przyjaźnią. Ukochana rolnika właśnie złożyła publiczne życzenia urodzinowe swojej byłej konkurentce.