To wyjątkowy dzień w brytyjskiej rodzinie królewskiej! Książę William kończy 42 lata. Z tej okazji w sieci wpis opublikował m.in. król Karol III, a o życzeniach dla męża nie zapomniała też Kate Middleton. Na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie następcy tronu z dziećmi. Ale uwagę zwraca coś jeszcze...

Ten fragment życzeń od księżnej Kate dla Williama mówi więcej niż tysiąc słów

Po fali smutnych i trudnych momentów dla brytyjskiej rodziny królewskiej, właśnie przyszedł czas na nieco bardziej radosne wieści. 21 czerwca książę William świętuje urodziny, a jego żona i ukochane dzieci - Charlotte, Louis i George - nie mogli zapomnieć o ważnym dla taty dniu.

Do sieci trafiło urocze zdjęcie taty i pociech, a fani są pod wrażeniem, że książę pokazał się w tak codziennej i radosnej odsłonie - jak na dzień urodzin przystało:

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin tato, wszyscy bardzo Cię kochamy! - napisano pod zdjęciem.

To, co zwraca szczególną uwagę w życzeniach dla Williama, to podpis kończący instagramowy post. Oczywistym jest, że autorami życzeń są - obok Kate - dzieci księcia, jednak można przypuszczać, że to ich mama napisała treść wpisu, który jest zakończony dwiema literami: "Cx".

Co oznacza taki skrót? "C" to oczywiście pierwsza litera imienia Catherine, a "x"? W slangu internetowym, a zwłaszcza po angielsku "x" to nic innego, jak ... symbol pocałunku! Ta litera najczęściej pojawia się właśnie na końcu przesyłanej wiadomości i oznacza przekazywane przez nadawcę czułości dla adresata. Możemy więc przypuszczać, że we wpisie, o którym mowa cel był podobny i Kate postanowiła ucałować męża w dniu jego urodzin! Uroczo, prawda?

GEORGE ROGERS/SIPA/SIPA/East News

Księżna Kate od początku zmagań z chorobą nie ukrywała, że William jest dla niej ogromnym wsparciem i opoką:

To oczywiście był ogromny szok, a William i ja robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przetworzyć informację i poradzić sobie z tym prywatnie dla dobra naszej rodziny - mówiła księżna Kate przy okazji ogłoszenia swojej diagnozy.

Na szczęście całej rodzinie Kate i Williama wspólnie udaje się przejść również przez te gorsze momenty, a ostatnio cały świat miał okazję podziwiać rodziców wraz z pociechami podczas parady Trooping the Colour. To piękne patrzeć, jak wszyscy wzajemnie się wspierają!

