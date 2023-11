Najnowszy zwiastun nowego odcinka 10. edycji "Rolnik szuka żony" zapowiada naprawdę poważne rozmowy podczas randek i wygląda na to, że niektórzy rolnicy podziękują kolejnym kandydatom i kandydatkom. Uwagę zwraca przerażona mina Ewy. Czyżby Waldemar znów przygotował nowe rewelacje dla swoich kandydatek? Na randce Anny i Łukasza nie mogło zabraknąć pytań o narzeczoną, a Agnieszka nie wygląda na zadowoloną z przebiegu randki. Co wydarzy się u Artura? Poważna mina Sary zapowiada, że tam również zapadną ważne decyzje...

Poważne rozmowy i kolejne pożegnania w "Rolnik szuka żony 10". Mamy zwiastun!

10. edycja "Rolnik szuka żony" to kolejne afery, sekrety i szybkie decyzje o opuszczeniu gospodarstwa. Nowy zwiastun to zapowiedź kolejnych poważnych rozmów między uczestnikami i wygląda na to, że nie będą one łatwe, a randki upłyną w nerwowej atmosferze. Kolejni uczestnicy opuszczą gospodarstwo? Wygląda na to, że w tym odcinku "Rolnika" emocji nie zabraknie... Obejrzyjcie zwiastun!

Internauci spekulują też, co wydarzy się u Artura. W zwiastunie widać poważną minę Sary, która pyta rolnika: Jak się czujesz?, a niedługo potem Artur przytula Olę. Czyżby rolnik pożegnał kolejną kandydatkę?

Pewnie Artur Sarze podziękuje i zostanie z Olką. Masakra, to po co ją tak zwodził. Współczuję, z tą Olą nie widzę przyszłości, bo ona jest jak chorągiewka na wietrze..

U Artura wygląda to tak, jakby jednocześnie wybrał i żegnał Olę

Może to Ola zdecydowała, że wyjeżdża

Rozmowa między Anną a Łukaszem też nie będzie należała do najłatwiejszych, a wszystko po tym, jak była narzeczona mężczyzny miała zadzwonić do brata rolniczki i opowiedzieć mu o ich relacji i zerwaniu tuż przed przyjazdem do Torunia, do Anny. Rolniczka podziękuje Łukaszowi po randce?

Sporym zaskoczeniem jest również przerażona mina Ewy. Czyżby Waldemar znów zaskoczył wyznaniem swoje kandydatki? Zapowiada się naprawdę emocjonujący odcinek "Rolnik szuka żony"!

