Potówki u niemowlaka powstają zwykle przez przegrzanie organizmu lub niewłaściwą pielęgnację skóry malucha. Potówki przypominają grudki – pęcherzykowe wykwity i zwykle nie występują pojedynczo.

Reklama

Potówki u niemowlaka zwykłe i czerwone

Potówki u niemowląt to zmiany skórne. Rozróżniamy dwa typy potówek: tzw. potówki zwykłe i potówki czerwone. Potówki zwykłe to około jedno-dwu milimetrowe drobne pęcherzyki, niewykazujące cech stanu zapalnego skóry. Najczęściej pojawiają się na szyi, tułowiu i główce niemowlaka. Potówki zwykłe pojawiają się z powodu:

przegrzania i spocenia się organizmu dziecka,

długotrwałego przebywania niemowlaka w wilgotnych lub dusznych, niewentylowanych pomieszczeniach,

kontaktu skóry, np. w przypadku dzieci karmionych piersią, potówki zwykłe mogą być następstwem kontaktu policzka dziecka z piersią matki,

nieprawidłowo funkcjonujących gruczołów potowych.

Reklama

Przegrzanie organizmu jest następstwem zbyt szczelnego okrywania niemowlaka i ubierania go w nieprzewiewne ubranka wykonane ze sztucznego materiału. Drugi rodzaj potówek, czyli potówki czerwone są większe niż potówki zwykłe – mają około dwóch do czterech milimetrów. Potówki czerwone przypominają czerwone grudki i wykazują cechy stanu zapalnego skóry. Są skutkiem niewłaściwej pielęgnacji – stosowania w nadmiarze oliwek do kąpieli lub kremów natłuszczających, które zapychają ujścia gruczołów potowych i zbyt rzadkich kąpieli. Oprócz miejsc takich jak szyja i tułów, potówki czerwone występują także na owłosionej częściej skóry głowy oraz w miejscach narażonych na ciągły ucisk, np. w pachwinach.