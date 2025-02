Po tym, jak jeden z YouTuberów opublikował filmy dotyczące twórców kanału "Life on Wheelz", w mediach społecznościowych rozpętała się prawdziwa burza, wywołując falę krytyki. W obliczu narastających oskarżeń i negatywnych komentarzy Agata Sawicka zdecydowała się zabrać głos, publikując oficjalne oświadczenie. To nie uspokoiło jednak internautów.

Kim są Agata i Wojtek Sawiccy z "Life on Wheelz"

Agata i Wojtek Sawiccy to byli małżonkowie, którzy zdobyli popularność dzięki projektowi "Life on Wheelz", skupiającemu się na przełamywaniu stereotypów dotyczących życia osób z niepełnosprawnościami. Wojtek Sawicki cierpi na dystrofię mięśniową, powodującą postępujące osłabienie mięśni. Mimo choroby stał się inspiracją dla wielu osób, pokazując, że można prowadzić aktywne życie i realizować swoje pasje. Agata Sawicka była jego partnerką oraz współtwórczynią treści, wspierając go w codziennym funkcjonowaniu.

Niestety, po dwóch latach małżeństwa, w sierpniu 2024 roku Wojtek i Agata ogłosili, że ich związek dobiegł końca. Formalny rozwód odbył się 23 grudnia 2024 roku. Para, która przez lata inspirowała innych swoim profilem „Life on Wheelz”, przyznała, że ich uczucie wygasło, a decyzja o rozstaniu była wspólna. W ostatnim czasie para znalazła się w centrum kontrowersji, a wszystko przez śledztwo jednego z youtuberów.

Filmy Klepsydry wywołały burzę

Internetowy twórca Klepsydra, dwa tygodnie temu, opublikował dwa filmy, które wywołały falę krytyki wobec Agaty i Wojtka Sawickich. W materiałach przedstawiono zarzuty byłej opiekunki Wojtka, która oskarżyła Agatę o niewłaściwe zachowanie, w tym wyżywanie się na pracownikach oraz partnerze.

Na nagraniach wszystko jest w porządku, uśmiechają się do siebie itd. Poza kamerą Agata wrzeszczy, że Wojtek za wolno mówi. Cytat: 'co ty ku**a, nie umiesz się wysłowić?' - mówiła na filmie youtubera, kobieta, która podaje się za byłą asystentkę Wojtka.

Dodatkowo YouTuber zwrócił uwagę na rosnącą krytykę społeczności dotyczącą finansowania życia pary z darowizn zbieranych za pośrednictwem platformy Patronite. Materiały te natychmiast wzbudziły ogromne emocje wśród internautów, którzy domagali się wyjaśnień od Sawickich. Ostatnio Wojciech Sawicki zabrał głos i odniósł się do części zarzutów, a teraz głos zabrała, jego była partnerka.

Agata z "Life on Wheelz" wydała oświadczenie

Agata Sawicka postanowiła przerwać milczenie, publikując oświadczenie na swoim profilu na Instagramie.

27 stycznia skończyłam 40 lat. W grudniu się rozwiodłam. Od jakiegoś czasu czuję i też opowiadam wam, że zaczynam nowy etap życia i że musi się to odbyć kosztem starego. Zapewne wiecie już, do czego zmierzam - zaczeła.

W emocjonalnym nagraniu była żona Wojtka, oznajmiła, że razem z nim poczuła się jak ofiara linczu.

Stało się tak, że przeszłe historie wróciły do mnie i do Wojtka z ogromną siłą, z wielką złością i nienawiścią. Poczuliśmy się jak ofiary linczu nieuzasadnionego i niesprawiedliwego. Linczu, na który nie zasłużyliśmy, bo nikt nie zasługuje na takie traktowanie, jakiekolwiek popełniłby błędy - powiedziała Agata.

Jednocześnie przyznała, że tak jak każdy popełnia błędy.

I oczywiście nie jesteśmy święci, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy próbowali przetrwać i żyć w bardzo trudnej sytuacji - oznajmiła.

Co o tym myślicie?

