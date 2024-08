Agata i Wojciech Sawiccy przez wiele lat prowadzili wspólnie bloga "Life on Wheelz" związanego z życiem osób z niepełnosprawnością. Para dwa lata temu wzięła ślub, a 4 sierpnia media obiegła informacja o ich rozstaniu. W oświadczeniu przyznali, że rozstają się w zgodzie i dalej będą ze sobą współpracować. A jak się poznali?

Agata i Wojciech Sawiccy z "Life on Wheelz" na swoim profilu w mediach społecznościowych zebrali pokaźną grupę odbiorców, którzy z zapałem śledzili losy małżonków. Para na swoim Instagramowym profilu odczarowywała i łamała stereotypy związane z życiem osób z niepełnosprawnością. Influencer od dzieciństwa choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Porusza się na elektrycznym wózku i oddycha przy pomocy respiratora.

Wojciech z Agatą poznali się przez internet, oboje należeli do społeczności fanów muzyki niezależnej. Początkowo influencer nie zdradził, że jest chory, a w sieci nie było żadnych jego zdjęć.

Nie wiedziałam o jego chorobie, bo nigdzie nie było jego zdjęcia, nikt nie wiedział, jak on wygląda. Był taką anonimową postacią, trochę tajemniczą. Dopiero po pewnym czasie wyjawił mi swoje sekrety, że jest chory na dystrofię mięśniową Duchenne’a i porusza się na wózku. Zaciekawiło mnie to, ale nie przestraszyło.

Po raz pierwszy Agata i Wojtek spotkali się w Gdyni. Kobieta na spotkanie przyjechała specjalnie z Warszawy i bardzo się stresowała.

Napisałam mu, że jeżeli chcemy rozwijać tę znajomość, to musimy się spotkać fizycznie (...) Jadąc na to pierwsze spotkanie z Warszawy do Gdyni, nie wiedziałam, kogo spotkam i co się wydarzy. Bardzo się stresowałam, zanim weszłam do mieszkania Wojtka i jego rodziców, zresztą Wojtek też był bardzo zdenerwowany.

