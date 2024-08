W minioną niedzielę media obiegła informacja o rozstaniu Agaty i Wojtka Sawickich. Po 6 latach para podjęła trudną decyzję o rozstaniu, ale zadeklarowali, że nadal będą prowadzić profil "Life on Wheelz". Zaledwie dwa dni później kobieta opublikowała wymowny wpis w sieci. Wszystko stało się jasne!

Agata i Wojtek Sawiccy znani jako "Life on Wheels" zdobyli sympatię internautów pokazując na Instagramie, jak wygląda związek z osobą niepełnosprawną. Niestety po 6 latach Agata i Wojtek z "Life on Wheelz" rozstali się. W 2022 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i nic nie zapowiadało się na, że ich relacja dobiegnie on końca. Od dzieciństwa Wojtek choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a, związku z czym porusza się na elektrycznym wózku i oddycha przy pomocy respiratora. Agata była nie tylko jego partnerką, ale również wsparciem i pomocą. Ten czas jednak dobiegł końca.

Po oświadczeniu była para nie komentowała swojego rozstania w mediach społecznościowych. Agata Sawicka zdecydowała się jednak na opublikowanie wymownego wpisu na swojej relacji. Kobieta opublikowała cytaty w języku angielskim, który mówi o życiowej lekcji. Myślicie, że chciała tym nawiązać do swojego rozstania?

Gdy małżeństwo było razem, wiele osób im kibicowało, ale pojawili się również Ci, którzy twierdzili, że kobieta jest z mężczyzną dla popularności i jest wyłącznie jego opiekunką. Agata starała się spokojnie podchodzić do tych zarzutów i zawsze chętnie opowiadała o swoim uczuciu do Wojtka.

Gdy nie ma asystentki, jestem non stop z Wojtkiem, więc to bardzo intensywna relacja — mieszkamy razem, razem pracujemy, no i jesteśmy w związku. Czasem zastanawiam się, jak ja to wytrzymuję. Ale czuję, że to, co robię, jest cholernie ważne. Że zmieniam świat na lepsze. Nie tylko świat Wojtka — od kiedy mnie poznał, jego życie zmieniło się o 180 stopni. Gdyby nie ja, nigdy byście go nie poznali! A wciąż słyszę, że jestem z nim dla sławy (...) Kocham Wojtka i chcę mieć z nim rodzinę

— mówiła jakiś czas temu Agata w rozmowie dla naTemat.pl.