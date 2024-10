Marzena Kawa, znana prezenterka Telewizji Polskiej, oficjalnie ogłosiła swoje odejście z TVP po prawie 20 latach pracy. Decyzja o rozstaniu z Telewizją Polską zaskoczyła wielu, zwłaszcza że Kawa była związana ze stacją od tak długiego czasu. Co skłoniło ją do tej zmiany? Wydała oświadczenie w mediach społecznościowych.

Marzena Kawa z Telewizją Polską była związana prawie dwie dekady. Widzowie doskonale kojarzą ją z anten TVP2, TVP 3 czy TVP Info. Pracowała jako prezenterka pogody w "Pytania na śniadanie" (kilka lat temu była nawet w gronie prowadzących) czy po głównym wydaniu "Wiadomości". Prowadziła także "Teleexpress na deser" czy "Dziennik Regionów" na TVP3. Ma na swoim koncie również współpracę z Polskim Radiem. Jednak 2024 rok okazał się czasem wielkich zmian w jej życiu zawodowym. Kawa ogłosiła decyzję o odejściu z TVP za pośrednictwem swojego konta na Instagramie.

Czas na zmiany. Drodzy Widzowie‼️ Chciałabym z całego serca podziękować Wam wszystkim za wsparcie, życzliwość i zaufanie, które od Was otrzymywałam przez te wszystkie lata ! Wasza obecność, DRODZY WIDZOWIE była dla mnie i wciąż pozostaje największą motywacją do pracy. Każdy Wasz uśmiech, każde słowo uznania, każdy komentarz – wszystko to dawało mi siłę i energię do działania. I mam nadzieję, że będzie tak dalej!

— napisała Marzena Kawa.