Półpasiec u dzieci zwykle ma łagodny przebieg. Wysypka, która jest objawem półpaśca pojawia się tylko po jednej stronie ciała.

Półpasiec, czyli ziarnica to choroba, której przyczyną jest wirus Herpesvirus varicella zoster. Inaczej niż w przypadku ospy – wirus może atakować wielokrotnie, a organizm nie uodparnia się na niego.

Objawy półpaśca u dzieci

Inaczej niż w przypadku dorosłych, półpasiec jest stosunkowo niegroźny u dzieci. Choroba zwykle przebiega łagodnie. Pojawia się zwykle stan zapalny nerwu czuciowego oraz unerwionej skóry. Prowadzi to do pojawienia się silnego, kłującego i piekącego bólu, co jest najbardziej uciążliwym objawem dla malucha. Po kilku dniach na skórze dziecka można zauważyć charakterystyczną wysypkę, której towarzyszą pęcherzyki o różnych rozmiarach. Półpasiec łatwo rozpoznać, ponieważ zmiany skórne obejmują zwykle tylko jedną część ciała – prawą lub lewą. Wysypka może pojawić się zarówno na plecach, jak i na boku czy klatce piersiowej dziecka.

Wysypka, która jest charakterystycznym objawem półpaśca, przybiera postać pęcherzy, które są wypełnione płynem. Właśnie one powodują swędzenie, przez co dziecko się drapie. Należy malucha pilnować, aby nie doprowadzał do nadkażeń.

Oprócz zmian skórnych, dziecko może cierpieć na bóle głowy, bóle brzucha, ogólne rozbicie przypominające przeziębienie. Takie objawy mogą się utrzymywać nawet 4 tygodnie.