Fani "Tańca z gwiazdami" już odliczają dni do startu nowej edycji. 15. września o 19:55 na antenie Polsatu będzie można podziwiać zmagania gwiazd o Kryształową Kulę. W tym sezonie powalczy m.in. Filip Bobek w parze z Hanną Żudziewicz. Dotychczas to, co zatańczą, utrzymywane było w wielkiej tajemnicy, jednak to już przeszłość! W rozmowie z nami para przyznała, że ich taniec będzie bardzo intymny. Co zaprezentują na parkiecie?

Wiemy, co Żudziewicz i Bobek zatańczą w pierwszym odcinku "TzG"

Program "Taniec z gwiazdami" zawsze budzi sporo emocji, w tym sezonie Polsat zadbał o to, żeby pojawiły się naprawdę "mocne" nazwiska i do udziału w programie zaproszono m.in.: Majkę Jeżowską, Julię Żugaj, Macieja Zakościelnego, a także Filipa Bobka. Tancerze i gwiazdy są już po pierwszych treningach. Porozmawialiśmy z Filipem Bobkiem i jego partnerką taneczną - Hanną Żudziewicz, a w rozmowie z nami aktor przyznał, że "miał inne wyobrażenia" o tańcu, który zaprezentują w pierwszym odcinku. Jak się okazuje para, ma zatańczyć walca:

Ten taniec jest niesamowicie intymny, taki bardzo intymny - wyznał aktor.

Hania Żudziewicz przyznała, że aktor, zanim zatańczy z tancerką, musi przejść "próbę" tańca z...krzesłem!

Filip przychodzi i najpierw jego partnerką jest krzesło i on tańczy z krzesłem (...) Później awansuje, że może sobie wybrać karimatę, każda ma jakieś imię i sobie wybiera (...) a dopiero potem jak zatańczy wszystko dobrze to dopiero tańczy ze mną - zdradziła Hania.

Co sądzicie o takim "sposobie" na naukę tańca i co jeszcze zdradziła nam para? Koniecznie zobaczcie wideo!

