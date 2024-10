O chorobie Tomasza Jakubiaka dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno. Kucharz długo ukrywał swój stan zdrowia, bo jak wyjaśnił, wstydził się o tym opowiadać. Odkąd jednak wyjawił prawdę, stara się regularnie dzielić z odbiorcami nowymi informacjami, a teraz opowiedział o samym leczeniu. "Walka z chorobą to ogromne wyzwanie fizyczne i emocjonalne" - wyznał.

Kilka tygodni temu rodzimym show-biznesem wstrząsnęła wiadomość o chorobie nowotworowej Tomasza Jakubiaka, znanego z "MasterChefa". Jak się dowiedzieliśmy, jest to niezwykle rzadki i trudny do wyleczenia rak, o którym kucharz przez długi czas wstydził się opowiadać. Odbiorców poruszył również sam wygląd Jakubiaka, który sporo schudł i na pierwszy rzut oka jest wręcz nie do poznania.

Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: ''Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. (...) Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy, jakieś dwa kręgi w kręgosłupie i że jest ciężka sytuacja'' (…). Muszę z powrotem się wzmocnić, nabrać białek. Jak nabiorę trochę tej masy, to czeka mnie kolejna operacja

Od tamtej pory Tomasz Jakubiak coraz śmielej mówi o swoim stanie zdrowia, a ostatnio nawet wypuścił ebook "Ugotuj mi Tato", z którego pieniądze chce przeznaczyć na leczenie. Teraz ponownie opowiedział o swojej walce o zdrowie, zamieszczając na Instagramie poruszający apel. Jak się okazało, choć Polacy tłumnie zaczęli kupować ebook, zarobione dzięki niemu pieniądze nie wystarczą na kosztowne leczenie. Kucharz był zmuszony założyć internetową zbiórkę i bezpośrednio poprosić o pomoc.