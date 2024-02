Przy okazji urodzinowego wywiadu, zaskoczyliśmy Dodę niespodzianką. Koniecznie musicie zobaczyć jej reakcję, gdy zobaczyła nagranie od Anny Muchy i usłyszała:

Więc to tak naprawdę Ty powinnaś płacić alimenty

Koniecznie zobaczcie to nagranie.

Anna Mucha zaskoczyła Dodę

Z okazji 40-stych urodzin zrobiliśmy artystce niespodziankę. Doda popłakała się przed kamerą, gdy zobaczyła nagrania od swoich rodziców. Wideo-niespodziankę przesłała na naszą prośbę również Anna Mucha. To co od niej usłyszała solenizantka sprawiło, że nie wiedziała, co powiedzieć.

Poniżej przedstawiamy Wam minę, którą po słowach Anny Muchy zrobiła Doda. Chcecie poznać całą historię? O tym nie miała pojęcia nawet sama zainteresowana.

Z kolei urodzinową rozmowę z Dodą na temat kariery, trudnych momentów i relacji zobaczycie poniżej: