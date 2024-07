Chociaż poparzenie się dziecka to przeżycie szokujące i traumatyczne zarówno dla niego, jak i rodziców, trzeba w takiej sytuacji zachować spokój. Maluchowi potrzebna jest pierwsza pomoc, a nie więcej stresu, który udzieli mu się od dorosłego. Pierwsza pomoc dla dzieci w oparzeniu polega na zlikwidowaniu źródła oparzeń (ognia, prądu, chemikaliów) i schłodzeniu uszkodzonej skóry.

Porażenie prądem – pierwsza pomoc dla dzieci

Dziecko zawzięcie odkrywające świat czasem trudno jest upilnować, dlatego trzeba znać metody udzielania pierwszej pomocy dla dzieci w sytuacjach niebezpiecznych. Porażenie prądem jest szczególnie niebezpieczne dla malutkiego człowieka. Może doprowadzić nie tylko do poparzenia, ale nawet do zatrzymania akcji serca. Jeśli maluch dotknął źródła prądu, np. bawiąc się gniazdkiem albo uszkadzając kable urządzeń podłączonych do kontaktu, natychmiast trzeba odizolować go od tego źródła. Nie wolno przy tym łapać dziecka gołymi rękami, ponieważ prąd porazi także osobę ratującą. Można użyć np. drewnianego kija albo innych drewnianych czy plastikowych przedmiotów. Nie mogą być one metalowe ani zawierać metalowych elementów, żeby nie stały się przewodnikiem energii i nie doprowadziły do porażenia rodzica czy opiekuna. Jeśli nie ma zabezpieczenia automatycznie wyłączającego prąd w takich sytuacjach (zwarcia), należy wyłączyć go ręcznie. Pierwsza pomoc dla dzieci porażonych prądem powinna być udzielona w szpitalu – konieczne jest wezwanie pogotowia.

Pierwsza pomoc dla dzieci w oparzeniu chemikaliami

Nie bez powodu producenci ostrzegają, by trzymać środki chemiczne poza zasięgiem dzieci – oparzenia chemiczne mogą być nawet śmiertelne, jeśli dziecko postanowi włożyć żrącą substancję do ust. Pierwszą pomoc dla dzieci poparzonych chemikaliami stanowi usunięcie w miarę możliwości groźnej substancji ze skóry. Należy robić to szybko, ale bardzo delikatnie, żeby nie spowodować dalszych uszkodzeń. Poparzone miejsca muszą następnie zostać obficie opłukane wodą i zabezpieczone jałowym opatrunkiem. Jeśli dziecko połknęło żrący środek, nie wolno wywoływać u niego wymiotów, ponieważ można doprowadzić do jeszcze większego uszkodzenia przewodu pokarmowego i jamy ustnej. Można natomiast podać zimną wodę albo mleko – dziecko może je pić małymi łykami i bardzo powoli. Wezwanie karetki jest koniecznością, nie należy z tym zwlekać.

Udzielanie pierwszej pomocy dziecku z poparzeniami termicznymi

Włączone żelazko, gorąca kawa czy herbata czy gotująca się zupa stanowią potencjalne zagrożenie dla dzieci. Chwila nieuwagi wystarczy, by malec ściągnął na siebie żelazko (ciągnąc za kabel) czy garnek z gorącą zawartością (np. razem z obrusem). Pierwsza pomoc dla dzieci w oparzeniach termicznych opiera się na schłodzeniu uszkodzonych miejsc. Jeśli ubranko nie stopiło się i nie przywarło do skóry, należy je zdjąć, ale gdy zespoliło się ze skórą, nie wolno go odrywać. Schłodzić rany można wodą o temperaturze około 20°C. Następnie trzeba je zabezpieczyć jałowym opatrunkiem lub opatrunkami hydrożelowymi, które dodatkowo będą chłodziły poparzone miejsca. Dobrze jest też, unieruchomić uszkodzoną rękę czy nogę, a także unieść ją do góry. Jeśli w skutek poparzenia doszło do wstrząsu, dziecko należy ułożyć na plecach i unieść jego nogi. Bezwzględnie zakazane jest przekłuwanie pęcherzy, dotykanie rękoma ran i smarowanie uszkodzonej skóry czymkolwiek. Jeśli obrażenia są rozległe, trzeba wezwać pogotowie.

Pierwsza pomoc dla dzieci poparzonych słońcem

Oparzenia słoneczne nie są tak głębokie jak termiczne czy te spowodowane przez chemikalia, dlatego można je smarować chłodzącymi żelami albo pianką z panthenolem na poparzenia. Pierwsza pomoc dla dzieci z oparzeniami od słońca wymaga więc złagodzenia bólu i ochłodzeniu podrażnionej skóry. W dalszej perspektywie nie wolno natomiast wystawiać malca na działanie promieni słonecznych do czasu zagojenia ran.