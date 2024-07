Pieczone warzywa mają niepowtarzalny i pełny smak - często zupełnie inny np. od gotowanego. Ten sposób obróbki termicznej jest zdrowszym wariantem smażenia. Można przygotować dietetyczne czipsy z buraka lub chrupiącą przekąskę z upieczonej gotowanej cieciorki.

Które warzywa są najlepsze do pieczenia

Upiec można niemal wszystkie warzywa. Wyjątkiem jest brokuł, który w piekarniku zwiędnie i straci smak.

Seler, marchewka, pietruszka, dynia, bataty, buraki i ziemniaki wymagają najwięcej czasu, szczególnie, gdy są pokrojone w grube plastry lub są w całości. Wymagają też natarcia olejem ponieważ szybko wysychają.

Kalarepa, papryka, czosnek, cukinia, pieczarki, bakłażan poradzą sobie bez oleju za to doskonale upieką się w folii wydzielając smaczny sos.

Kalafior, cebula, seler naciowy, jarmuż, kapusta, brukselka wymagają nieco krótszego czasu, aby zmięknąć, ponadto atutem jest chrupiąca skórka, szczególnie po natarciu ich olejem.

Pieczone warzywa – w całości czy krojone

Ważne jest, aby kawałki na jakie pokroimy warzywa były mniej więcej tej samej wielkości, wówczas czas upieczenia wszystkich do miękkości będzie zbliżony. Najlepiej jest kroić je w grube plastry, wówczas zachowają kształt i nie przypalą się szybko. Optymalna temperatura do pieczenia warzyw to 190-220 stopni Celsjusza. Termoobieg może powodować szybsze wysychanie warzyw, dlatego najlepiej stosować tę opcję w przypadku pieczenia w folii.

Jeżeli chcemy przyrządzić warzywne czipsy najlepiej użyć obieraczki do warzyw, którą możemy zrobić bardzo cieniutkie plastry. Pamiętajmy wtedy, że czas pieczenia takiej przekąski bardzo się skróci.

Burak czy seler upieczony w całości wraz ze skórką natarty jedynie grubą solą wymaga długiego czasu – około 60-90 minut w temperaturze 180-220 stopni, ale rezultat jest pyszny. W konsystencji i smaku nabierają zupełnie nowej faktury, są miękkie, mięsiste. Seler traci swój charakterystyczny smak, co może być zachęcające szczególnie dla osób, które nie przepadają za jego intensywnym aromatem.

Można również piec mrożone warzywa, nie różni się to od pieczenia surowych, w smaku również są podobne.

Warzywa przygotowane w ten sposób można jeść na zimno, na gorąco, z ryżem, ale też warto zrobić z nich sałatkę, pyszną zupę krem, pastę do chleba lub warzywny sos. Do pieczenia nadają się również strączki np. cieciorka – ale tylko po uprzednim ugotowaniu – jest to ciekawy, chrupiący dodatek do sałatki lub zdrowsza alternatywa dla popcornu.

Pieczenie warzyw – oliwa, przyprawy i folia

Pamiętajmy, aby nie używać do pieczenia olejów tłoczonych na zimno. Pieczenie w ziołach, przyprawach czy miodzie nadaje warzywom wspaniały aromat. Najlepsze w tym celu są: rozmaryn, kminek, czubryca, curry, oregano, bazylia, cynamon, czosnek oraz imbir. Nie przesadzajmy jednak, bo pieczone warzywa same w sobie mają bardzo intensywny smak. Skropienie przed włożeniem do piekarnika odrobiną soku z cytryny dodatkowo podniesie walory smakowe i podkreśli naturalny smak jarzyn.

Pieczenie warzyw w folii skraca cały proces i nie pozwala im wyschnąć, co jest szczególnie ważne w przypadku warzyw korzeniowych. Pamiętajmy żeby zawijać je błyszczącą stroną do wewnątrz – błyszcząca oddaje temperaturę, którą strona matowa pochłania. Jeżeli zależy nam na niełączeniu smaków poszczególnych warzyw zawińmy każdy rodzaj w osobny kawałek folii lub pieczmy partiami. Jeżeli pieczemy bezpośrednio na blaszce nie zapomnijmy natrzeć jej oliwą.