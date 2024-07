Porcja tarty z łososiem ma około 300 kalorii. Tarta z łososiem to potrawa, która może być podawana jako danie obiadowe. Smakuje wyśmienicie nie tylko na ciepło, ale także po ostygnięciu.

Tartę możesz przygotować na gotowym cieście francuskim, które jest dostępne w każdym większym sklepie. Szukaj go w lodówkach, ponieważ musi być ciągle schładzane, by zachowało świeżość.

Przepis na spód do słonej tarty

Tarta najlepiej smakuje na własnoręcznie zrobionym kruchym spodzie. Jest on nieco inny niż ten, który robi się np. do tarty owocowej, ponieważ nie może być słodki, by nie zaburzyć harmonii smaków.

Składniki:

szklanka mąki pszennej,

1/2 kostki zimnego masła.

1 żółtko,

1 łyżeczka soli,

1/5 szklanki wody.

Sposób przygotowania:

1. Zimne masło posiekaj nożem.

2. Ugnieć je z mąką, a następnie dodaj pozostałe składniki.

3. Zagnieć ciasto i włóż na pół godziny do lodówki.

4. Po wyjęciu szybko rozwałkuj na grubość ok. 3 mm na kształt okręgu, wyłóż na formę do tarty.

5. Nakłuj ciasto widelcem.

Kruchy spód do tarty nie musi być wcześniej pieczony, ponieważ jest na tyle cienki, że powinien się zapiec razem z nadzieniem. Jeśli jednak obawiasz się, że się nie dopiecze, możesz spód zapiec przez 5-10 minut i dopiero wtedy nałożyć farsz.

Nadzienie do tarty z łososiem

Składniki:

20 dag wędzonego łososia,

4 jajka,

1/2 szklanki śmietany kremówki,

3 łyżki kwaśnej śmietany,

10 pomidorków koktajlowych;

1 łyżeczka soku z cytryny,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Wymieszaj jajka, sok cytrynowy i oba rodzaje śmietany.

2. Na przygotowanym wcześniej spodzie rozłóż kawałki łososia.

3. Zalej wędzonego łososia masą jajeczno-śmietanową i dopraw przyprawami.

4. Na wierzchu ułóż pomidory koktajlowe.

5. Piecz w 180 stopniach przez 40 minut.

Tarta z łososiem i szpinakiem

Zanim zaczniesz robić nadzienie do tarty z łososiem, przygotuj sobie wcześniej sos beszamelowy.

Przepis na sos beszamelowy:

1/5 kostki masła,

5 łyżek mąki pszennej,

2 szklanki mleka,

1/3 śmietanki-kremówki 30%,

1 jajko.

Sposób przygotowania:

1. Do roztopionego masła dodaj mąkę i smaż 2 minuty.

2. Zmniejsz ogień i stopniowo dodawaj mleko. Cały czas mieszaj.

3. Gdy sos zgęstnieje, gotuj go jeszcze przez 3 minuty, aby był całkiem gładki.

4. Dodaj śmietanę-kremówkę i przyprawy.

5. Zostaw do ostygnięcia i wymieszaj z jajkiem.

Nadzienie do tarty z łososiem i szpinakiem

Składniki:

40 dag szpinaku (może być mrożony),

40 dag łososia;

2 łyżki startego parmezanu;

1 łyżeczka oliwy z oliwek;

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

1. Filety z łososia opłucz, wyjmij z nich ości. Posmaruj rybę oliwą z oliwek i ugrilluj.

2. Świeży szpinak opłucz, posiekaj i uduś na patelni. Mrożony wystarczy rozmrozić i posiekać.

3. Na przygotowanym wcześniej spodzie połóż kawałki łososia.

4. Na rybę połóż warstwę szpinaku.

5. Szpinak polej sosem beszamelowym i posyp startym serem.

6. Piecz w 180 stopniach przez 40 minut.

Smacznego!

