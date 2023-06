Alżbeta Lenska zafundowała sobie wiosenną metamorfozę! Aktorka zdecydowała się na radykalną zmianę wyglądu i przefarbowała swoje ciemne włosy na bardzo jasny blond. Efektami wizyty w salonie fryzjerskim pochwaliła się na Instagramie, gdzie opublikowała swoje najnowsze zdjęcie. No i jak..? #spiękniałam #ze @spiekniej #czy #nie #jak #myślicie #blond #first #time #in #my #life #znowu #mój #pierwszy #raz #szaleństwo #na #chwile #bo #zapuszczam #się #z @_julia_kaminska_ #znaczy #się #włosy- napisała w sieci. Jak w nowym kolorze włosów prezentuje się aktorka i jak na jej look zareagowali internauci? Alżbeta Lenska została blondynką Blisko rok temu w życiu Alżbety Lenskiej doszło do prawdziwej tragedii. W maju 2018 roku Rafał Cieszyński poinformował, że jego żona przeszła poważną operację mózgu. Później okazało się, że aktorka straciła przytomność podczas przerwy spektaklu, a po przewiezieniu do szpitala okazało się, że w jej głowie pękł tętniak. Na szczęście Alżbeta Lenska szybko wróciła do zdrowia, a po dramatycznych przeżyciach aktorka ścieła swoje długie włosy i nosiła bardzo krótką fryzurę. Teraz Alżbeta Lenska zdecydowała, że chce wrócić do "starej" fryzury i będzie zapuszczać włosy. Alżbeta Lenska w programie "Dzień Dobry TVN" przyznała, że skoro nie będzie ścinać już włosów, to zafunduje sobie nowy kolor. Aktorka do tej pory miała ciemne włosy - teraz przefarbowała się na bardzo jasny blond. Jak jej nowy look ocenili internauci? Zdania są podzielone. -Suuuper !!!❤️❤️❤️ -Super kolor! Brawo za odwagę 😉 -Fajnie, ale w ciemnych zdecydowanie lepiej. Bardziej wyraziście i z energią -Zdecydowanie korzystniej w ciemnych włosach😙- pisali fani. Zobaczcie sami, jak w nowym kolorze włosów...