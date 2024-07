Flaki wołowe to potrawa w formie gęstej zupy znana nie tylko w Polsce i bardzo różnie przyrządzana – w zależności od tradycji kulinarnych danego kraju. Turcy uważają flaki z octem, cytryną i czosnkiem za jedną ze swoich potraw narodowych, Czesi swoją wersję flaków przyprawiają dużą ilością mielonej papryki, a Bułgarzy dodają do nich słodkie mleko. Również i w samej Polsce nie ma jednego przepisu na flaki – większość zaprawia je mąką i zabarwia koncentratem pomidorowym, ale w niektórych rejonach kraju nie dodaje się ani jednego, ani drugiego. Tym, co wspólne dla wszystkich regionalnych wersji flaków, jest intensywny smak i aromat, który zyskują dzięki przyprawom – pieprzowi, gałce muszkatołowej, imbirowi czy mielonej papryce.

Składniki:

mała porcja wołowiny na rosół (np. goleni wołowej),

0,8 kg ugotowanych flaków wołowych,

2 łyżki mąki,

2 łyżki masła,

1 łyżka octu winnego,

2 marchwie,

1 cebula,

1 pietruszka,

0,5 selera,

0,25 pora,

przyprawy i zioła do smaku: ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, gałka muszkatołowa, papryka mielona (słodka i ostra), imbir, pieprz, sól.

Sposób przygotowania:

1. Ugotuj rosół na wołowinie – wrzuć mięso do zimnej wody i gotuj na bardzo małym ogniu przez 2–2,5 h.

3. Pod koniec gotowania dodaj do bulionu kilka ziarenek ziela angielskiego i parę suszonych listków laurowych, dopraw go też solą i pieprzem.

4. Opłucz flaki zimną wodą i gotuj przez ok. 1 h w osolonej wodzie. Jeśli nie są krojone, po ugotowaniu poczekaj aż wystygną i pokrój je w drobne paski.

5. Flaki opłucz i zalej bulionem, a potem gotuj, aż będą całkiem miękkie (ok. 1 h). Wołowinę odłóż lub – jeśli wolisz mięsne flaki – pokrój je na drobne kawałki i dodaj do zupy.

6. Obierz włoszczyznę, pokrój ją w cienkie talarki i dodaj do bulionu 30 min przed końcem gotowania.

7. W ostatnich minutach gotowania dopraw zupę – ilość i rodzaj przypraw dostosuj do własnego gustu. Najwięcej możesz dodać majeranku i gałki muszkatołowej, uważaj natomiast na imbir – zbyt duża jego ilość może zamaskować smak innych przypraw. Dodaj też łyżkę octu winnego, by zneutralizować mdły posmak flaków.

8. Zupę zagęść zasmażką z masła i mąki:

Roztop masło na patelni, a kiedy się rozgrzeje, dodaj do niego mąkę i energicznie zamieszaj. Kiedy już uzyskasz jednolitą masę, a mąka się zarumieni, dolewaj do zasmażki stopniowo gorący bulion (1 szklankę) i cały czas mieszaj. Tak zaprawioną zasmażkę dolej do flaków, a następnie wymieszaj zupę chochlą lub drewnianą łyżką.

Smacznego!