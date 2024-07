Perwersja to nietypowe zachowania seksualne akceptowane przez oboje partnerów. Tak długo, jak nie są konieczne do osiągnięcia spełnienia, pozostają w granicach norm. Do życia intymnego pikanterię wprowadza się np. poprzez użycie gadżetów podczas seksu.

Perwersyjna uległość

Kobiety lubią silnych mężczyzn. Silny partner nie tylko przejmuje kontrolę, ale też dzięki temu wzbudza zaufanie. Perwersją jest zniewolenie. Uległość fizyczna i psychiczna nie może jednak zagrażać zdrowiu ani życiu partnerów. Podczas seksu mogą zostać wykorzystane gadżety, jak np. kajdanki. Inne formy dominacji to m.in. ciągnięcie za włosy czy za kark. Kobiety rzadziej niż mężczyźni chcą włączać do życia intymnego elementy bólu, rzadziej też oczekują sadomasochistycznych zachowań.

Nietypowe okoliczności zbliżenia a perwersja

Seks w sklepowej przebieralni jest perwersyjny. Przyjemność w takich sytuacjach jest odczuwana dzięki temu, że kochankowie mogą zostać nakryci przez innych ludzi. Podobnie jeśli chodzi o seks w windzie czy w parku. Jeśli satysfakcja jest osiągana wyłącznie w takich okolicznościach, to zachowanie to jest już dewiacją. Jeśli natomiast stanowi urozmaicenie praktyk łóżkowych czy realizację fantazji – jest perwersją.

Łóżkowe zabawy z jedzeniem i „nietradycyjne” formy zbliżenia uważane za perwersję

Seks analny, oralny, z włączeniem gadżetów czy wzajemna masturbacja są uważane za perwersyjne. Takie formy zbliżenia stanowią urozmaicenie życia seksualnego. Wiele osób ma opory przed takim zaspokajaniem siebie i partnera bądź partnerki, perwersja wydaje im się czymś niewłaściwym. W seksie bardzo ważna jest dobrowolność. Niektórzy oprócz zabawek z sex-shopu używają także produktów spożywczych. Przeważnie są to rzeczy słodkie, np. bita śmietana, czekolada, miód czy słodki lubrykant smakowy. Tego typu zachowania są także uważane za perwersję.

Perwersyjne fantazje

Fantazje na temat seksu również mogą być perwersyjne. Czy te świadome, czy senne – często powodują poczucie winy i przekonanie, że coś jest nie tak. Kobiety często fantazjują, że są gwałcone, uprawiają seks grupowy albo że dochodzi do stosunku w nietypowych miejscach. Jeśli wszystkie wizje pozostają w sferze wyobraźni, nie ma żadnych powodów do obaw. A nawet gdy poważnie myśli się o urzeczywistnieniu fantazji np. seksu w lesie, to warto zastanowić się, czy faktycznie taka przygoda jest czymś bardzo dziwnym i godnym potępienia.