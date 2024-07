Zerwanie torebki stawowej jest bolesne i powoduje obrzęk uszkodzonego stawu. Leczenie polega przede wszystkim na usztywnieniu miejsca z urazem i na likwidowaniu opuchlizny.

Torebka stawowa osłania staw i łączy powierzchnie stawowe kości. Zawiera maź, która sprawia, że nie odczuwa się bólu, zginając kończynę w stawie. Jej zadanie to zmniejszenie tarcia kości o kość podczas ruchów i zapewnienie tym kościom przyczepności.

Objawy zerwanej torebki stawowej

Do skręcenia stawu dochodzi podczas urazu. Najczęściej dotyczy to stawów skokowych i kolanowych. Uraz ocenia się w czterostopniowej skali i przeważnie wedle tego podejmuje odpowiednie leczenie. Pęknięta torebka stawowa oznacza drugi lub trzeci stopień skręcenia, w zależności od tego, czy podczas kontuzji doszło także do rozerwania więzadeł.

Zobacz także

Po czym rozpoznać skręcenie stawu drugiego lub trzeciego stopnia? Zerwana torebka stawowa powoduje duży ból, a w miejscu uszkodzenia bardzo szybko pojawia się obrzęk i krwiak. Skóra wokół opuchniętego stawu może być gorąca.

Leczenie zerwanej torebki stawowej

Leczenie polega na jak najszybszym usztywnieniu stawu i próbach zmniejszenia obrzęku. Najpierw jednak powinno zostać wykonane badanie USG, które pozwoli stwierdzić, z jakim dokładnie urazem trzeba sobie poradzić. Pęknięta torebka stawowa wymaga założenia ortezy lub gipsu, a co najmniej opaski uciskowej. Opuchliznę zmniejsza się poprzez przykładanie do kończyny w miejscu urazu lodu albo chłodzących opatrunków. Można także w tym celu wykorzystać maści na obrzęki.