"Hotel Paradise 5": Oliwia przekazała szczęśliwą nowinę: "Odpowiedni czas był teraz"

Marika z "Hotelu Paradise" cieszy się sporą sympatią widzów, dzięki swojemu udziałowi w programie. W dodatku ona jako pierwsza rozpoczęła słynne powroty do "Hotelu". Jej relacje z uczestnikami budziły sporo emocji. Zaintrygowała fanów również swoim uśmiechem, a konkretnie kryształkami, które miała na zębach. Tym razem ponownie zaskoczyła widzów swoim wyglądem jednak tym razem podzieliła się fotkę z przeszłości. Jak wyglądała Marika jeszcze kilka lat temu? "Hotel Paradise 5": Marika pokazała zdjęcie z przeszłości Marika to charakterna postać "Hotelu Paradise 5". W programie jest pewna siebie i łatwo wchodzi w konflikty, jeśli przychodzi jej bronić swojego zdania. Niedawno wróciła do "Hotelu Paradise". Kuba o powrocie Mariki do programu powiedział wprost: "Przeraziłem się", ale miał prawo, ponieważ wówczas jeszcze układało mu się z Dominiką. Po odejściu Dominiki szybko zmienił jednak partnerkę. Kuba i Oliwia uprawiali seks w "Hotelu Paradise". Marika gorzko oceniła seks Kuby i Oliwii, przyznając, że "Słabo to wyszło". Głośno było również o konflikcie Mariki z Elizą ale uczestniczka pokazała również swoją wrażliwą stronę, podczas niewinnej gry, kiedy Konrad doprowadził Marikę do łez. Tym razem Marika z "Hotelu Paradise" zaskoczyła fanów zupełnie czym innym! Pokazała swoje zdjęcie z przeszłości. Na nowej fotce, mało kto odgadłby, że to właśnie ona! Zobacz także: "Hotel Paradise 5": Oliwia ma dość i nie ukrywa żalu: "Zazdrość i potrzeba poniżenia innych" Marika z "Hotelu Paradise" jeszcze kilka lat temu nie była blondynką. Jako 19-latka preferowała ciemniejszy kolor. Właśnie pokazała swoje urocze zdjęcie, zrobione kiedy była...