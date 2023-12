Od przeprowadzki do Hiszpanii Anna Lewandowska chętnie pokazuje, jak wygląda życie ich rodziny w nowym miejscu. Trenerka chętnie chwali się, wspólnymi chwilami z mężem i ze swoimi pociechami. Ostatnio na InstaStories wzbudziła jednak niemałe emocje swoją stylizacją. 35-latka odsłoniła umięśniony brzuch w bardzo chłodny dzień.

Reklama

Anna Lewandowska pokazała brzuch w zimowej stylizacji. Stylowa?

Żona Roberta Lewandowskiego nawet na moment nie zapomina o swoich fanach na Instagramie, którzy bacznie obserwuj, co nowego wrzuci ich idolka. Ostatnio Anna Lewandowska wywijała się przed kamerą na oczach córki i męża, a teraz pochwaliła się rodzinnymi kadrami z ich wspólnego spaceru. Na kalendarzu jest już grudzień, a dni stają się coraz chłodniejsze, ale nie przeszkadzało to trenerce w założeniu krótkiego czerwonego sweterka, który odkrywał jej umięśniony brzuch. Pociechy gwiazdy były jednak dostosowane do zimowej pogody i miały na sobie ciepłe kurtki. Myślicie, że żona piłkarza przesadziła?

Anna Lewandowska Instagram @annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska zaczęła świętować. Nie zgadniecie, co pojawiło się w jej domu

Trenerka postanowiła wybrać się na zimowy spacer z całą rodziną. Lewandowscy chętnie podziwiali świąteczne dekoracje, które zdobiły ulice Hiszpanii, czym chętnie pochwalili się na swoim Instagramie. Widać, że Klara i Laura były zafascynowane świątecznym klimatem, zapewne nie mogą doczekać się już świąt.

Anna Lewandowska Instagram @annalewandowska

Zobacz także: Anna Lewandowska dorobiła się fortuny. Zagraniczne media wyliczyły jej majątek

Anna Lewandowska dodała również romantyczny kadr z mężem, a następnie pochwaliła się, że razem ze swoimi pociechami odwiedziły stadion Nou Camp należący do F.C Barcelona, dla którego gra Robert Lewandowski. Na koniec dni cała rodzinna postanowiła upiec razem pierniki — pociechy gwiazdy bardzo się w to zaangażowały.

Reklama

A wy lubicie śledzić losy Lewandowskich?

Anna Lewandowska Instagram @annalewandowska

Anna Lewandowska Instagram @annalewandowska