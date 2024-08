Małgorzata Socha wie, jak wyglądać stylowo nawet podczas codziennych zakupów. Aktorka została przyłapana przez paparazzi podczas codziennego wyjścia, a na uwagę zasługują drogie elementy jej garderoby. Po wyjściu z galerii gwiazda serialu "Przyjaciółki" wyglądała na nieco zajętą i nie wypuszczała telefonu z dłoni.

Naturalna Małgorzata Socha na zakupach

Małgorzata Socha bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych aktorek, które niezmiennie cieszą się ogromną sympatią widzów. Od wielu sezonów aktorka wciela się w rolę Ingi w serialu "Przyjaciółki", a prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą trójki dzieci. Jednocześnie Małgorzata Socha słynie z doskonałego wyczucia stylu i jej modowe wpadki raczej się nie zdarzają, choć ostatnio internauci mieli wątpliwości, kiedy aktorka wybrała białą sukienkę na wesele i wzbudziła małe kontrowersje.

Tym razem gwiazda "Przyjaciółek" została przyłapana w jednym z modnych miejsc na mapie Warszawy i wygląda na to, że zdecydowała się na drobne zakupy, a tymczasem całą uwagę skradł naturalny look i stylizacja, która do tanich nie należy. Kurtka Celine to wydatek rzędu 10 tys. zł, a niewiele mniej kosztuje torebka...