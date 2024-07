Materace do spania należy dobierać odpowiednio do swojej wagi, pozycji w jakiej śpimy oraz wielkości łóżka. Do wyboru są materace piankowe, lateksowe i sprężynowe.

Materac twardy czy miękki – który jest zdrowszy?

Popularna jest opinia, że najlepszy materac jest jak najtwardszy. Jest to pogląd z czasów, kiedy do produkcji materaców używano sprężyn bonnelowych i trawy morskiej, przez co twardość utożsamiano z jakością. Materac nie powinien być ani zbyt twardy, ani zbyt miękki dla używającej go osoby.

Jeżeli kupujemy materac w sklepie najlepiej się na nim położyć – jeżeli jest taka możliwość – i przetestować kilka modeli. Materac dobieramy do budowy własnego ciała, tak by było ono odpowiednio podparte. Pod uwagę należy brać tzw. ergonomię spania czyli pozycję śpiącego i ułożenie kręgosłupa w danej pozycji. W pozycji leżącej kręgosłup ma być ułożony w linii prostej. Pozycja na wznak to kręgosłup wygięty w kształcie litery „S” - patrząc z boku. Podczas leżenia na prawidłowo dobranym materacu żadna część ciała ani kręgosłup nie powinny boleć.

Śpisz na wznak, na boku, czy na brzuchu – dobierz materac do pozycji

Osoby śpiące na boku powinny wybierać materace bardziej elastyczne, tak aby ramiona i biodra bez problemu zagłębiały się w materac. Ci, którzy wolą spać na brzuchu i na plecach mogą wybrać materac nieco twardszy. Jeżeli materac jest dla nas za miękki, to ciało się w nim zapada, a zmiana pozycji wymaga wysiłku, w rezultacie czego mięśnie będą nadmiernie pracować w celu podtrzymania źle ułożonego kręgosłupa. Zbyt twardy materac to złe krążenie krwi w miejscach ucisku, mięśnie pleców i karku pracują całą noc, aby utrzymać kręgosłup we właściwej linii. Złe ułożenie powoduje częste zmiany pozycji podczas spania. Twardość materaca sprawdzamy wkładając dłoń pod plecy (leżąc na wznak) w odcinku lędźwiowym. Jeżeli materac jest za twardy wówczas bez trudu dłoń się tam zmieści, jeżeli jest za miękki - ze wsunięciem dłoni będzie kłopot. Odpowiednia twardość materaca to taka, gdy czujemy lekki opór podczas wsuwania dłoni pod plecy. Materac powinien być dobrany do wzrostu osoby go użytkującej w taki sposób, aby podczas leżenia na wznak miała co najmniej 10 cm zapasu z każdej strony, więc długość materaca powinna być minimum 20 cm większa od naszego wzrostu.

Strefy twardości materaca

Materace dzieli się na jedno, trzy, pięcio i siedmiostrefowe. Jest to podział na strefy o różnej twardości, tak, aby ciało było właściwie ułożone a kręgosłup zachował swoją anatomiczną krzywiznę. Strefy twardości są podzielone tak, żeby te części ciała które potrzebują większej twardości nie cierpiały na rzecz tych, którym niezbędny jest większy komfort. Materace jednostrefowe, to materace o identycznej budowie na całej długości. Im więcej stref tym bardziej precyzyjne dopasowanie, lepszy komfort podczas spania i większe właściwości rehabilitacyjne materaca, a co za tym idzie – wyższa cena. Często jednak jest tak, że strefy twardości projektowane są dla osób o średnim wzroście i przy założeniu, że śpią one w jednej pozycji, dlatego powinniśmy kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i własnymi preferencjami.

Materace do spania – lateks, pianki czy sprężyny – który wybrać?

Materace sprężynowe kieszeniowe bardzo dobrze dopasowują się do kształtu ciała lecz trudniej na nich zmienić pozycję podczas spania. Dlatego szczególnie polecane są dla osób śpiących na boku. Materace piankowe i lateksowe są cieńsze i twardsze, przez co wydają się być stworzone dla osób śpiących na brzuchu i na wznak.