Modne kurtki puchowe na jesień-zimę 2020/2021. Na Black Friday w H&M, Zara i Reserved będą za chwilę na wyprzedaży

Wiele marek takich jak: H&M, Zara, Reserved, Mohito ma w swoich ofertach wiele modnych i niedrogich kurtek puchowych idealnych na jesień i zimę 2020/2021. My postanowiliśmy zebrać kilka prawdziwych perełek dla każdej z was. Jeśli chcesz w tym roku więcej spacerować w lesie czy w parku ze względu na lockdown (zamknięte siłownie, baseny, galerie handlowe), koniecznie musisz zainwestować w dobrą puchówkę, która ochroni cię przed zimnem. Oto 5 propozycji z sieciówek dostępnych w Polsce, które z pewnością wpadną ci w oko. My polecamy osobiście pozycję numer 3 (Stradivarius) i 4 (Zara). A ty na którą z nich się skusisz?

PS. Większość z nich będzie dostępna za chwilę na wyprzedaży na Black Friday!

1. Długi płaszcz pikowany od Bonprix jest teraz na wyprzedaży i kosztuje 124,99 zł (wcześniej 219,99 zł). Jest niezwykle ciepły i ma idealną długość dla prawdziwych zmarzluchów!

2. Ta czerwona puchowa kurtka z Diverse to sztos! To model MOIREN, który dostępny jest w dwóch kolorach: czerwonym i białym. Kosztuje 299,99 zł.

3. Kurtka numer trzy, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, to hitowy model ze Stradivariusa. Winylowa kurtka już w poprzednim sezonie święciła triumfy. Ta ze Stradivariusa kosztuje 159,99 złotych.

4. Numer cztery to propozycja z Zary. Pikowana kurtka w neutralnym beżowym kolorze to perełka! Kosztuje tylko 199,99 złotych.

5. Numer pięć w naszym zestawieniu to hit z H&M. Bordowa kurtka puffer z imitacji skóry to dość odważna propozycja. Dla tych mniej odważnych podpowiadamy, że ten model dostępny jest też w kolorze czarnym ;-) Cena? 279,99 złotych.

Na którą z tych puchowych kurtek się skusisz?